«БеспринцЫпные Чтения» с Александром Цыпкиным на Новой сцене Александринки

29 сентября на Новой сцене Александринского театра состоится уникальное событие — специальные «БеспринцЫпные Чтения» с говорящим названием «Старый добрый Цыпкин». Версия 5.0 будет представлена основателем проекта и известным автором Александром Цыпкиным.

Юбилейный концерт

В этом сентябре Александру Цыпкину исполняется 50 лет. Это замечательное событие станет отличным поводом для новой программы, которая, как и прежде, будет включать как «хиты», так и новые неопубликованные рассказы.

«Это очень необычный юбилей. Потому что лет мне 50, а творческой активности всего 10. То есть я еще маленький ребенок. И этот маленький ребенок представит свои достижения, стоя на табуретке. Приходите поддержать — вы ведь приходите в школу к детям. Считайте, что это то же самое!» — говорит автор.

О Александре Цыпкине

Александр Цыпкин — современный российский писатель, драматург и сценарист. Его книги становятся бестселлерами, а сериалы по его сценариям, такие как «Беспринципные», «Что делать женщине, если...» и «Министерство всего хорошего», получают высокие рейтинги на стриминговых платформах.

Достижения автора

За 10 лет своей творческой карьеры Александр Цыпкин:

выпустил 7 авторских книг и 3 сборника;

достиг совокупного тиража более 500 000 экземпляров;

имеет переводы на английский, французский, немецкий, китайский и другие языки;

его первый сборник «Женщины непреклонного возраста» стал самой продаваемой сатирической книгой 2015 года. Последующие книги стабильно попадают в топ-10 российских книжных магазинов.

Театральные постановки

Пьесы Александра Цыпкина активно ставятся в ведущих театрах Москвы, таких как МХТ им. А. П. Чехова («Жил. Был. Дом»), Московский театр «Современник» («Интуиция») и театр имени М.Н. Ермоловой («(НЕ)Идеальный Че»).

Комедия для взрослых

Одна из самых успешных новогодних комедий для взрослых «Не скажу» уже несколько сезонов идет не только в Москве, но и гастролирует по всей стране. Спектакль был поставлен в различных театрах, включая Воронежский музыкальный театр и «Красный Факел» в Новосибирске.

Проект «БеспринцЫпные Чтения»

В 2015 году Александр Цыпкин совместно с продюсером Анастасией Приц создал литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения». Это один из самых ярких культурных проектов последних лет, где прозу читают как сами авторы, так и популярные артисты.

С момента своего основания проект провел более 1000 выступлений, объединяя тысячи участников и открывая новых чтецов и авторов современной прозы. Также был создан Фестиваль Короткой Новой прозы «БеспринцЫпные Чтения», который проходит уже девять лет.