Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
«БеспринцЫпные чтения». Александр Цыпкин. «Старый добрый Цыпкин». Версия 5.0
Киноафиша «БеспринцЫпные чтения». Александр Цыпкин. «Старый добрый Цыпкин». Версия 5.0

«БеспринцЫпные чтения». Александр Цыпкин. «Старый добрый Цыпкин». Версия 5.0

Постановка
Новая сцена Александринского театра 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«БеспринцЫпные Чтения» с Александром Цыпкиным на Новой сцене Александринки

29 сентября на Новой сцене Александринского театра состоится уникальное событие — специальные «БеспринцЫпные Чтения» с говорящим названием «Старый добрый Цыпкин». Версия 5.0 будет представлена основателем проекта и известным автором Александром Цыпкиным.

Юбилейный концерт

В этом сентябре Александру Цыпкину исполняется 50 лет. Это замечательное событие станет отличным поводом для новой программы, которая, как и прежде, будет включать как «хиты», так и новые неопубликованные рассказы.

«Это очень необычный юбилей. Потому что лет мне 50, а творческой активности всего 10. То есть я еще маленький ребенок. И этот маленький ребенок представит свои достижения, стоя на табуретке. Приходите поддержать — вы ведь приходите в школу к детям. Считайте, что это то же самое!» — говорит автор.

О Александре Цыпкине

Александр Цыпкин — современный российский писатель, драматург и сценарист. Его книги становятся бестселлерами, а сериалы по его сценариям, такие как «Беспринципные», «Что делать женщине, если...» и «Министерство всего хорошего», получают высокие рейтинги на стриминговых платформах.

Достижения автора

За 10 лет своей творческой карьеры Александр Цыпкин:

  • выпустил 7 авторских книг и 3 сборника;
  • достиг совокупного тиража более 500 000 экземпляров;
  • имеет переводы на английский, французский, немецкий, китайский и другие языки;
  • его первый сборник «Женщины непреклонного возраста» стал самой продаваемой сатирической книгой 2015 года. Последующие книги стабильно попадают в топ-10 российских книжных магазинов.

Театральные постановки

Пьесы Александра Цыпкина активно ставятся в ведущих театрах Москвы, таких как МХТ им. А. П. Чехова («Жил. Был. Дом»), Московский театр «Современник» («Интуиция») и театр имени М.Н. Ермоловой («(НЕ)Идеальный Че»).

Комедия для взрослых

Одна из самых успешных новогодних комедий для взрослых «Не скажу» уже несколько сезонов идет не только в Москве, но и гастролирует по всей стране. Спектакль был поставлен в различных театрах, включая Воронежский музыкальный театр и «Красный Факел» в Новосибирске.

Проект «БеспринцЫпные Чтения»

В 2015 году Александр Цыпкин совместно с продюсером Анастасией Приц создал литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения». Это один из самых ярких культурных проектов последних лет, где прозу читают как сами авторы, так и популярные артисты.

С момента своего основания проект провел более 1000 выступлений, объединяя тысячи участников и открывая новых чтецов и авторов современной прозы. Также был создан Фестиваль Короткой Новой прозы «БеспринцЫпные Чтения», который проходит уже девять лет.

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 сентября
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
19:00 от 3500 ₽

В ближайшие дни

МАФ. Основная экспозиция
6+
Инсталляция Современное искусство
МАФ. Основная экспозиция
28 сентября в 10:00 Музей «Арт и факты»
от 690 ₽
6+
Экскурсия Мастер-класс Интерактивный
Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия
28 августа в 11:00 Музей «В Тишине»
от 1100 ₽
Надежда Бей. Корпоирреальность
6+
Новые медиа Интерактивный Современное искусство
Надежда Бей. Корпоирреальность
14 августа в 16:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 500 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше