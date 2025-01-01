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«БеспринцЫпные чтения». Александр Цыпкин «Питерский Old School»
Билеты от 4500₽
Киноафиша «БеспринцЫпные чтения». Александр Цыпкин «Питерский Old School»

Спектакль «БеспринцЫпные чтения». Александр Цыпкин «Питерский Old School»

Постановка
Театральный центр «На Страстном» 18+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 4500₽

О концерте/спектакле

Праздничная программа «Питерский Old School» в Театральном центре «На Страстном»

16 октября в Театральном центре «На Страстном» состоится уникальная сольная программа, посвященная 50-летию писателя Александра Цыпкина. В этот вечер зрители смогут насладиться не только чтением его произведений, но и живым общением с автором.

Специальный гость — Дарья Мороз

Программа «БеспринцЫпных чтений» пройдет единственный раз в сезоне, и станет настоящим подарком для поклонников творчества Цыпкина. В ходе мероприятия писатель поделится своими первыми новеллами и расскажет о том, как в 40 лет решился на кардинальные изменения в жизни, выбрав путь творца.

Известные произведения и откровения автора

Особое внимание будет уделено знаменитому рассказу «Томатный сок». Цыпкин раскроет секрет его создания, а также поделится, действительно ли его героиня Лидия Львовна жила в Петербурге или это всего лишь плод фантазии писателя.

Цитата Александра Цыпкина

Александр Цыпкин отмечает: «Я особенно люблю эту программу. Во-первых, потому что очень редко читаю «Томатный сок». Как вы знаете, этот рассказ исполняется только моим другом Данилой Козловским и никем другим. Иногда я хулиганю и сам его читаю. Во-вторых, истории, описанные в этих постах, искренние и настоящие, немного детские, немного наивные, хулиганские, но бесконечно мне дорогие. Хочу с вами ими поделиться».

Не упустите возможность стать частью этого уникального события и узнать больше о жизни и творчестве одного из самых ярких современных писателей!

В ролях
Александр Цыпкин
Александр Цыпкин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 октября
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
20:00 от 4500 ₽

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