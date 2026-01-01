Спектакль БеспринцЫпные чтения. Александр Цыпкин «Гуднайт, Америка, О»

Александр Цыпкин прочтет рассказы из своего шестого сборника, включая нашумевшую антиутопию «Децимация на Стиксе». Этот рассказ посвящен жесткому социальному эксперименту в конце двадцать первого века и раскрывает суть тоталитарного общества. В программе вечера ожидаются различные жанры: антиутопия, фантастика, лирическая комедия и драма.
Проект «БеспринцЫпные чтения» существует с 2015 года и за девять лет достиг значительных успехов:
«БеспринцЫпные чтения» проходили в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и многих других. Проект также гастролировал в Великобритании, Германии, Казахстане, на Кипре, в ОАЭ, Сингапуре, США, Франции и Швейцарии.
В разные годы в проекте принимали участие известные актеры, такие как Гоша Куценко, Кристина Бабушкина, Сергей Гармаш, Константин Хабенский и многие другие. Они читают произведения современных авторов, делая «БеспринцЫпные чтения» одним из самых ярких литературно-театральных проектов в России.