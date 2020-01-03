Спектакль Бесприданница

Меню
Бесприданница
Билеты от 20000₽
Поздний и горький Островский от Петра Фоменко
Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 12+
Продолжительность 3 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Трагедия любви и безысходности: «Бесприданница» Петра Фоменко

В интерпретации Петра Фоменко «Бесприданница» предстает не акварелью, а строгим офортом, где каждый штрих резок и точен. Приглушенные тона, функциональные декорации и острые модерновые линии создают атмосферу иссушенного деньгами мира.

Романсы и предсказания беды

В спектакле звучат горькие и отчаянные романсы, а цыгане становятся не столько певцами, сколько мрачными провидцами, вещающими беду. На фоне мира, где всё имеет свою цену, любовь молодой девушки оказывается безвоздушной и обреченной.

«Вам надо жить, а мне… умереть» — слова, которые становятся финальной точкой трагедии, разыгранной в мире, лишенном свободы и надежды.

Режиссер
Петр Фоменко
В ролях
Екатерина Смирнова
Дарья Коныжева
Артём Цуканов
Юрий Титов
Федор Малышев

Ноябрь
3 ноября понедельник
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 20000 ₽
28 ноября пятница
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 30000 ₽

Фотографии

