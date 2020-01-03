Спектакль Бесприданница

Трагедия любви и безысходности: «Бесприданница» Петра Фоменко

В интерпретации Петра Фоменко «Бесприданница» предстает не акварелью, а строгим офортом, где каждый штрих резок и точен. Приглушенные тона, функциональные декорации и острые модерновые линии создают атмосферу иссушенного деньгами мира.

Романсы и предсказания беды

В спектакле звучат горькие и отчаянные романсы, а цыгане становятся не столько певцами, сколько мрачными провидцами, вещающими беду. На фоне мира, где всё имеет свою цену, любовь молодой девушки оказывается безвоздушной и обреченной.

«Вам надо жить, а мне… умереть» — слова, которые становятся финальной точкой трагедии, разыгранной в мире, лишенном свободы и надежды.