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Бесприданница
Киноафиша Бесприданница

Спектакль Бесприданница

Постановка
Коляда-театр 18+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 18+

О спектакле

«Бесприданница» Островского в Коляда-театре

История Ларисы Огудаловой — «луч света в тёмном царстве»

Спектакль по пьесе А.Н. Островского «Бесприданница» — это взгляд на жестокий мир, где правят деньги, а всё вокруг кажется частью торговли. В центре сюжета — Лариса Огудалова, женщина, которая становится символом чистоты и невинности в мире, погрязшем в торгашестве. Окружённая людьми, для которых важны лишь купля и продажа, Лариса постепенно теряет силы бороться за своё счастье и достоинство.

Безвыходность и отчаяние

Лариса не пытается противостоять миру, который её окружает. Она пассивно плывёт по течению, разочарованная и измученная обидами и унижениями. Её единственное желание — чтобы всё наконец закончилось, ведь она уже не видит смысла в дальнейших страданиях. Финальный выстрел для неё становится символом освобождения и спасения. Но так ли это на самом деле?

Актуальность Островского сегодня

«Бесприданница» Островского, хотя и написана в XIX веке, остаётся невероятно актуальной в наши дни. Спектакль ставит важные вопросы о человеческой свободе и достоинстве в мире, где многие верят, что всё можно купить и продать. Никто не должен быть объектом сделки, и никто не вправе решать судьбу другого человека.

Новый взгляд от Коляда-театра

Постановка «Коляда-театра» предлагает современную интерпретацию классического произведения, подчёркивая, что проблемы, поднятые Островским, остаются острыми и в XXI веке. Спектакль заставляет задуматься о том, что человек — не вещь, а его жизнь и свобода не могут быть товаром на рынке.

Режиссер
Николай Коляда
В ролях
Василина Маковцева
Ирина Плесняева
Кристина Горбунова
Дарья Квасова
Валерий Зайцев
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