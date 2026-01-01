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Бесприданница
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Спектакль Бесприданница

Катастрофа нежного сердца в прочтении Дениса Хусниярова
Постановка
Театр на Васильевском 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Классика Островского в новом свете

На большой сцене Театра на Васильевском — постановка по знаменитой пьесе Александра Островского «Бесприданница». Эта драма, одна из самых известных в русском театре, требует от режиссера особого мастерства, ведь необходимо найти баланс между новаторским подходом и верностью оригиналу.

Рискованное решение

Постановка пьесы подобного масштаба — смелый шаг для любого театра. Режиссер Денис Хуснияров создал своё уникальное прочтение, отстранившись от привычного социального аспекта пьесы. Он сосредоточился на вечных темах: любви, судьбе и свободе выбора.

Вечные вопросы взаимоотношений

Вместо акцента на социальные конфликты, Хуснияров переносит внимание на философские вопросы человеческих взаимоотношений, раскрывая универсальные темы, которые остаются актуальными во все времена.

Верность традициям и новаторство

Театр на Васильевском, известный своими неожиданными трактовками классики, не изменяет традициям и на этот раз. Постановка обещает удивить не только необычным сценическим решением, но и сохранить искреннюю драму героев.

Режиссер
Денис Хуснияров
В ролях
Наталья Лыжина
Светлана Щедрина
Сергей Лысов
Роман Зайдуллин
Арсений Мыцык

Фотографии

Бесприданница Бесприданница Бесприданница Бесприданница Бесприданница Бесприданница Бесприданница Бесприданница
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