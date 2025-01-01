Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бесприданница
Киноафиша Бесприданница

Спектакль Бесприданница

Постановка
Легенда 16+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Бесприданница в театре «Легенда»

Новаторская пьеса Островского

Пьеса «Бесприданница» выделяется среди других произведений Александра Островского своей новаторской природой. В этом произведении автор воплощает поиск и внутренние конфликты, что предвосхищает поэтику чеховской драматургии.

Тема одиночества

В нашей постановке пьеса приобретает новое измерение благодаря акценту на теме тотального одиночества. Лариса, главная героиня, не только страдает от отсутствия приданого, но и ощущает глубокое внутреннее сиротство. Этот конфликт между её чувствами и меркантильным миром окружающих делает пьесу особенно актуальной в современном обществе.

Актуальность в 21 веке

История Ларисы раскрывает сложные аспекты человеческих переживаний и социального давления, что делает её актуальной и в 21 веке. В нашей интерпретации пьеса становится резонирующей с современными реалиями и внутренними конфликтами зрителей.

Приглашаем к просмотру

Посетите наш спектакль, чтобы увидеть, как классическое произведение обретает новое звучание и подчеркивает важные темы нашего времени.

В ролях
Янина Бушина
Виталий Жарков-Галицев
Василий Башмаков
Радик Галиуллин
Сергей Интяков

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 июля
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
19:15 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
19:15 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
19:15 от 1300 ₽

В ближайшие дни

Счастье мое
16+
Премьера Драма
Счастье мое
16 ноября в 19:00 Театр им. Ленсовета
от 800 ₽
Боинг-Боинг
16+
Комедия
Боинг-Боинг
24 октября в 19:00 Санкт-Петербургский ДК железнодорожников
от 1200 ₽
Женитьба
16+
Драма
Женитьба
26 сентября в 19:00 Театр на Васильевском
от 800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше