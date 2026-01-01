Оповещения от Киноафиши
Бесприданница
Бесприданница

Спектакль Бесприданница

Постановка
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина 16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Бесприданница» по А. Островскому в Драматическом театре им. Пушкина

Драматический театр им. Пушкина представляет спектакль по пьесе Леси Украинки «Бесприданница». В центре сюжета — Лариса Огудалова, молодая женщина, которая ищет выход из жизненного тупика и борется с примитивными реалиями своего существования.

Сюжет и темы

Спектакль охватывает множество контрастных тем: от быта и комедии до трагикомедии и лирики. История Ларисы достигает высот современной трагедии, показывая её внутренний конфликт. Важные моменты разворачиваются вокруг приезда её «идола» Паратова, позорного обеда, устроенного её женихом, пикника за Волгой и трагичного финала.

Глубина персонажей

«Бесприданница» акцентирует внимание на диссонансе внутреннего мира героини с окружающей реальностью. Одиночество Ларисы так велико, что причина её трагедии заключается не только в бедности, но и в несовместимости её души с миром, который её окружает.

Спектакль будет интересен тем, кто ценит психологические драмы и глубокие характеры. Зрителей ожидает увлекательная игра актёров и мощные эмоции, которые помогут понять переживания героини в мире, полном заблуждений и предательства.

Март
Март
19:00
19:00
от 100 ₽
от 100 ₽

