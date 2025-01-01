Меню
Бесприданница
Киноафиша Бесприданница

Спектакль Бесприданница

Постановка
Глобус 16+
Возраст 16+

О спектакле

Островский в Новосибирском театре «Глобус»

Театр «Глобус» приглашает зрителей на спектакль по знаменитой пьесе Александра Николаевича Островского «Бесприданница». Это произведение, написанное в 1878 году, не теряет своей актуальности и сегодня.

Сюжет спектакля

В центре истории — Лариса Огудалова, бедная невеста, которая стремится изменить свои жизненные ценности. Она оказывается перед выбором: любовь или деньги? Мир вокруг нее суров и безжалостен, как Волга в знойный день. Спектакль раскрывает не только личные драмы героев, но и важные социальные темы, которые волнуют общество и в наши дни.

К юбилею автора

Эта постановка приурочена к 200-летию со дня рождения Островского, что делает её особенно значимой. Зрители смогут увидеть не только классическую интерпретацию, но и новые акценты, раскрывающие современное восприятие его работ.

Для кого спектакль

Спектакль будет особенно интересен тем, кто увлекается классической драматургией и социальными вопросами, которые продолжают оставаться актуальными в нашем времени. Не упустите возможность соприкоснуться с наследием великого драматурга в исполнении талантливых артистов.

Купить билет на спектакль Бесприданница

Январь
31 января суббота
18:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 700 ₽

Фотографии

Бесприданница Бесприданница Бесприданница

