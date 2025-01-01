Спектакль БЕСприданница

Меню
БЕСприданница
Театр им. Моссовета 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Трагедия любви: спектакль Евгения Марчелли в Театре Моссовета

Постановщик спектакля Евгений Марчелли – опытный режиссер, который умеет глубоко проникать в психологию героев и придавать классическому тексту современное звучание. В 2023 году театральный мир отмечает 200-летие А. Н. Островского, одного из самых значительных авторов для Марчелли. Режиссер неоднократно обращался к его произведениям, и на этот раз он представит новую интерпретацию его классического сюжета.

Трагедия Ларисы Огудаловой

Для Евгения Марчелли история гибели Ларисы Огудаловой — это трагедия, возникающая в результате различий в понимании любви мужчиной и женщиной. В своем видении любви режиссер подчеркивает, что это смертельно опасная территория, на которую героиня вступила совсем юной, и, в конце концов, потерпела крах, ставший крушением всей ее жизни.

Взаимоотношения и цинизм

Страстная и целеустремленная Лариса сталкивается с холодным и расчетливым миром мужчин, которые воспринимают женщину как игрушку для развлечений. Единственный, кто видит в ней что-то большее, — это ее жених Карандышев, но его чувства к Ларисе не вызывают у нее взаимности.

Темы обманутой любви

Спектакль Театра Моссовета затрагивает губительную силу обманутой любви и исследует темы духовной слепоты, бесчувственного равнодушия и цинизма, которые пронизывают современное общество. Каждая деталь спектакля служит для зрителя важным напоминанием о сложности человеческих отношений и о том, как легко потерять себя в мире, где любви не ведают.

Режиссер
Евгений Марчелли
В ролях
Елена Валюшкина
Елена Валюшкина
Анастасия Белова
Виталий Кищенко
Виталий Кищенко
Дмитрий Щербина
Сергей Зотов
Сергей Зотов

Декабрь
Февраль
20 декабря суббота
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 500 ₽
22 февраля воскресенье
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 500 ₽

БЕСприданница БЕСприданница БЕСприданница БЕСприданница БЕСприданница БЕСприданница БЕСприданница БЕСприданница

