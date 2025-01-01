Спектакль Бесприданница

Бесприданница — музыкальный спектакль в Театре РОСТА

Одна из самых известных пьес Александра Островского, «Бесприданница», обрела современное и музыкальное воплощение в Театре РОСТА в год юбилея автора. Эта трагедия «маленького человека» затрагивает важнейшие темы: ослепляющая страсть, борьба денег и чувств, преступный цинизм сильных мира сего, а также азартная игра под названием «Жизнь». Режиссер Александр Нестеров предлагает свежий взгляд на классическую пьесу, сохраняя уважение к оригиналу и наполняя его новыми смыслами.

Музыкальная мозаика

Спектакль сочетает элементы рока, бродвейского мюзикла и русских народных мотивов, создавая яркую музыкальную мозаику. Практически каждый персонаж получает свою арию, написанную на музыку композитора Александра Бараева с текстами поэта Вениамина Борисова. Также в постановке звучат редкие цыганские романсы, без которых нельзя представить атмосферу «Бесприданницы» и ее города, Бряхимова.

Зрители могут наслаждаться живым исполнением всех музыкальных номеров при поддержке оркестра приглашенных музыкантов. Это настоящая живая классика, наполненная глубокими эмоциями и страстями.

Номинации и важная информация для зрителей

Спектакль номинирован на премию «Звезда Театрала» в категории «Лучший музыкальный спектакль» 2024 года.

Дорогие зрители, обратите внимание на некоторые места с ограниченной видимостью:

партер 1 ряд места 11 и 12

партер 2 ряд места 17 и 18

партер 3 ряд места 18 и 19

партер 4 ряд места 18 и 19

левый балкон места 1, 2, 3 и 4

Пожалуйста, учтите это при покупке билетов. Приходите и насладитесь этой уникальной театральной постановкой!