Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Бесприданница
Билеты от 1000₽
Киноафиша Бесприданница

Спектакль Бесприданница

Постановка
Театр РОСТА 16+
Продолжительность 3 часа с антрактом
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Бесприданница — музыкальный спектакль в Театре РОСТА

Одна из самых известных пьес Александра Островского, «Бесприданница», обрела современное и музыкальное воплощение в Театре РОСТА в год юбилея автора. Эта трагедия «маленького человека» затрагивает важнейшие темы: ослепляющая страсть, борьба денег и чувств, преступный цинизм сильных мира сего, а также азартная игра под названием «Жизнь». Режиссер Александр Нестеров предлагает свежий взгляд на классическую пьесу, сохраняя уважение к оригиналу и наполняя его новыми смыслами.

Музыкальная мозаика

Спектакль сочетает элементы рока, бродвейского мюзикла и русских народных мотивов, создавая яркую музыкальную мозаику. Практически каждый персонаж получает свою арию, написанную на музыку композитора Александра Бараева с текстами поэта Вениамина Борисова. Также в постановке звучат редкие цыганские романсы, без которых нельзя представить атмосферу «Бесприданницы» и ее города, Бряхимова.

Зрители могут наслаждаться живым исполнением всех музыкальных номеров при поддержке оркестра приглашенных музыкантов. Это настоящая живая классика, наполненная глубокими эмоциями и страстями.

Номинации и важная информация для зрителей

Спектакль номинирован на премию «Звезда Театрала» в категории «Лучший музыкальный спектакль» 2024 года.

Дорогие зрители, обратите внимание на некоторые места с ограниченной видимостью:

  • партер 1 ряд места 11 и 12
  • партер 2 ряд места 17 и 18
  • партер 3 ряд места 18 и 19
  • партер 4 ряд места 18 и 19
  • левый балкон места 1, 2, 3 и 4

Пожалуйста, учтите это при покупке билетов. Приходите и насладитесь этой уникальной театральной постановкой!

Купить билет на спектакль Бесприданница

Помощь с билетами
Декабрь
19 декабря пятница
19:00
Театр РОСТА Москва, Прохладная, 28
от 1000 ₽

Фотографии

Бесприданница Бесприданница Бесприданница Бесприданница Бесприданница

В ближайшие дни

Похороните меня за плинтусом
18+
Комедия Драма
Похороните меня за плинтусом
3 января в 12:00 Окружной общественный центр им. Моссовета
от 1500 ₽
Переполох в кондитерской
0+
Детский Музыка
Переполох в кондитерской
4 января в 15:00 Детский музыкальный театр юного актера. Новая сцена
от 500 ₽
Премьера! Новогоднее мегашоу «История игрушек». Ёлка телеканала Мульт
0+
Детские елки Детский
Премьера! Новогоднее мегашоу «История игрушек». Ёлка телеканала Мульт
6 января в 18:00 Москва
от 950 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше