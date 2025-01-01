Спектакль Бесприданница

Мюзикл «Бесприданница»: новое дыхание классики

Мюзикл «Бесприданница» основан на пьесе Александра Островского и представляет собой мелодраму в двух действиях. Продюсером выступает Леонид Кипнис, а музыку написал Ефрем Подгайц, известный своими работами в московских театрах. Это уникальная интерпретация классической литературы с элементами детектива, что делает спектакль особенно захватывающим. Мюзикл будет интересен любителям театра, поклонникам музыкальных постановок и ценителям классической литературы.

Творческое вдохновение

Идея создания мюзикла по мотивам «Бесприданницы» возникла на пересечении двух успешных творческих векторов Новосибирского музыкального театра: мюзикловой интерпретации литературной классики и отсылки к шедеврам кинематографии. Среди таких экранизаций безусловным лидером можно назвать «Жестокий романс» Эльдара Рязанова.

История создания

Что мы знаем о «Бесприданнице»? Некоторые факты о её создании и сценической судьбе. В семидесятых годах девятнадцатого века Александр Островский был почётным мировым судьёй в Кинешемском уезде. Его участие в судебных процессах и знакомство с криминальной хроникой вдохновили его на новые темы для произведений. Исследователи предполагают, что сюжет мюзикла был подсказан драматургу делом о убийстве, которое всколыхнуло уезд. В отличие от других пьес Островского, «Бесприданница» писалась четыре года, но её премьерное представление не оправдало ожиданий публики. Обозреватель газеты «Русские ведомости» отметил, что «драматург утомил всю публику вплоть до самых наивных зрителей». Тем не менее, настоящая слава пришла к произведению со временем благодаря множеству постановок и экранизаций.

Детективный поворот сюжета

Что ждёт зрителей в новом спектакле? Хотя сюжет «Бесприданницы» хорошо известен, авторы вносят в действие детективный дух. События развиваются вокруг предрешённой судьбы Ларисы Дмитриевны, однако сюжетные пазлы, такие как выстрелы, интриги, любовь и предательство, оставляют вопросы без ответов до последней минуты. Зрители смогут погрузиться в запутанный клубок страстей и событий.

Музыкальный аспект

Музыкальная партитура создана композитором Ефремом Подгайцем, с которым театр сотрудничает впервые. На счету Подгайца более десятка сценических произведений, включая балет «Мойдодыр» в Большом театре и номинацию на фестивале «Золотая Маска» за проект «Ангел и психотерапевт». Пьеса и стихи мюзикла написаны московским поэтом и драматургом Львом Яковлевым, давним соавтором Ефрема Подгайца, который работал над произведениями «Ангел и психотерапевт», «Баранкин, будь человеком», «Повелитель мух».