Бесприданница
Киноафиша Бесприданница

Спектакль Бесприданница

Постановка
Малый театр России 12+
Возраст 12+
О спектакле

Новая интерпретация "Бесприданницы" в Малом театре

В Малом театре (сцена на Ордынке) состоится премьера обновленной версии знаменитой пьесы Александра Островского «Бесприданница». Спектакль погружает зрителей в мир Ларисы, героини с обожженной душой, чья жизнь становится трагедией в обществе, где все имеет свою цену.

Режиссер и музыкальное оформление

Режиссером-постановщиком выступает Александр Вельмакин, один из победителей творческой лаборатории «Постигая Островского». Его трактовка пьесы обещает зрелищное представление, в котором будут звучать произведения таких выдающихся композиторов, как Антонио Вивальди, Макс Рихтер и Жан-Филипп Рамо.

Глубина и новизна

Этот спектакль особенно понравится тем, кто ценит глубокие психологические размышления и чеховскую поэтику. Вельмакин продемонстрировал новый подход к классическому произведению: его интерпретация акцентирует внимание на актуальных для современности темах. Основное действие пьесы оставлено в неизменном виде, однако из состава персонажей убрана лишь Ефросинья Потапова.

Не упустите возможность увидеть это яркое театральное событие, которое способно заставить вас задуматься над важными вопросами бытия.

Декабрь
Январь
Февраль
Март
26 декабря пятница
19:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 900 ₽
21 января среда
19:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 900 ₽
29 января четверг
19:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 900 ₽
6 февраля пятница
19:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 900 ₽
24 марта вторник
19:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 900 ₽

