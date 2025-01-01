Спектакль Бесприданница

В рамках VIII Фестиваля музыкальных театров России «Видеть музыку» 10 октября состоится показ мюзикла «Бесприданница» Государственного Ивановского музыкального театра.
«Затихает ветер и засыпает солнце за Волгой, весь мир обретает покой, но где найти его разрывающемуся на части сердцу?» Эта фраза задает тон бессмертной истории Ларисы Огудаловой, написанной А. Островским. Пьеса, о которой говорят как о «лучшем из всех произведений» и одновременно «самом оглушительном провале» в творческой биографии автора, продолжает задавать вопросы о том, что нужно героям и кого в конце концов стрелял Юлий Карандышев.
Продолжительность спектакля составляет 2 часа 20 минут (с антрактом).