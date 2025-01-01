Меню
Бесприданница
Билеты от 300₽
Киноафиша Бесприданница

Спектакль Бесприданница

12+
Возраст 12+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

Мюзикл «Бесприданница» на фестивале «Видеть музыку»

В рамках VIII Фестиваля музыкальных театров России «Видеть музыку» 10 октября состоится показ мюзикла «Бесприданница» Государственного Ивановского музыкального театра.

О спектакле

«Затихает ветер и засыпает солнце за Волгой, весь мир обретает покой, но где найти его разрывающемуся на части сердцу?» Эта фраза задает тон бессмертной истории Ларисы Огудаловой, написанной А. Островским. Пьеса, о которой говорят как о «лучшем из всех произведений» и одновременно «самом оглушительном провале» в творческой биографии автора, продолжает задавать вопросы о том, что нужно героям и кого в конце концов стрелял Юлий Карандышев.

Создатели спектакля

  • Композитор: заслуженный деятель искусств России Е. Подгайц
  • Автор текстов: Л. Яковлев
  • Режиссёр-постановщик: А. Лободаев
  • Дирижер: Д. Щудров

Длительность спектакля

Продолжительность спектакля составляет 2 часа 20 минут (с антрактом).

Купить билет на спектакль Бесприданница

Помощь с билетами
Октябрь
9 октября четверг
19:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 300 ₽

Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
