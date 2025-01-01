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Бесприданница
Билеты от 600₽
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Спектакль Бесприданница

Постановка
Событие 12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

«Бесприданница» — спектакль по одноименной пьесе А. Островского

Театр вновь представляет зрителям классическую пьесу «Бесприданница» Александра Островского. Это произведение, написанное в 1878 году, продолжает оставаться актуальным и популярным, раскрывая вечные темы любви, денег и социального статуса.

Сюжет

Главная героиня, Лариса, — молодая женщина, которая, будучи «бесприданницей», вынуждена бороться за свое счастье в мире, где материальное благополучие играет решающую роль. В её сердце борются чувства к двум мужчинам: богатому, но лицемерному Карандышеву и честному, но бедному Михееву. Спектакль исследует сложные человеческие отношения и моральные дилеммы, с которыми сталкиваются герои.

Режиссура и актерский состав

Спектакль был поставлен известным режиссером, который вносит свежий взгляд в классическую историю. В роли Ларисы выступает талантливая актриса, чье исполнение уже получило высокую оценку критиков. Также в спектакле участвуют опытные актеры, которые прекрасно передают атмосферу времени и эмоциональную насыщенность пьесы.

Интересные факты

  • «Бесприданница» считается одним из лучших произведений Островского и была написана за рекордно короткий срок — всего за несколько месяцев.
  • Пьеса была впервые поставлена в 1878 году и с тех пор не покидает репертуаров театров по всему миру.

Заключение

Не упустите возможность увидеть этот замечательный спектакль, который заставит вас задуматься о вечных ценностях и человеческих отношениях. Встречайте «Бесприданницу» на сцене и погружайтесь в мир Островского!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Событие Москва, 4-й Сыромятнический пер., 3/5, стр. 4
20:00 от 600 ₽

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