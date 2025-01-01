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Беспечная нота
Киноафиша Беспечная нота

Спектакль Беспечная нота

Постановка
Творческое объединение «Нетеатр» 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Семейный документальный игровой спектакль о военных годах

Совместный проект МБУК ОДЦ «Орленок» и творческого объединения «Нетеатр» посвящен 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он представляет собой документальный игровой спектакль, рассказывающий о городе Горьком в годы войны.

Лауреат международных фестивалей

Спектакль «Беспечная нота» (возрастная категория 6+) стал лауреатом нескольких международных фестивалей, включая «Белая вежа» в Бресте, «Рождественский парад» в Санкт-Петербурге и «Наш Кислород» в Белгороде. Он получил положительные отзывы от ведущего театрального критика России Павла Руднева и заместителя губернатора Нижегородской области Олега Алексеевича Берковича, а также сотен зрителей.

Эмоции и воспоминания детства

Этот спектакль — оживляющая и трогательная история о детстве, о том, как мы вспоминаем о тепле дома, сладких запахах лета и искренних слезах. Главная героиня спектакля — Наталья Викторовна Кузьмина, горьковчанка, которая в 1941 году пошла в первый класс. Ее воспоминания полны радости, и она навсегда остается для нас девочкой Татой.

Уникальная пьеса

Пьеса «Nota Bene 1945» Д. Сухотерина, по которой поставлен спектакль, вошла в лонг-лист международного драматургического конкурса «Действующие лица». Это документальный вербатим о счастье детства в городе Горьком на фоне событий Великой Отечественной войны.

Не упустите возможность познакомиться с Татой и ее мироощущением — это важно для каждого, кто иногда расстраивается из-за пустяков. «Беспечная нота» приглашает вас в мир, где царит семейное счастье, вдохновенная дружба и восторг детства.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 26 июля
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
18:00 от 600 ₽
Нижний Новгород, 16 августа
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
18:00 от 600 ₽
Нижний Новгород, 6 сентября
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
18:00 от 600 ₽

Фотографии

Беспечная нота Беспечная нота Беспечная нота

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