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Бесконечный урок
Киноафиша Бесконечный урок

Спектакль Бесконечный урок

Постановка
Буфф 6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О спектакле

Школьные приключения в театре «Буфф»

В один прекрасный день над школой сгущаются тучи, и громкая молния разрывает небо. Школьный звонок не может заглушить крики детей, и начинается «Бесконечный урок», полный загадочных и порой леденящих душу событий.

Необычные приключения

На этом уроке всё выходит за рамки привычного: ребята сталкиваются с неожиданными ситуациями, которые заставляют их взглянуть на мир под новым углом. Каждое мгновение полнится интригой, и зрители погружаются в атмосферу таинства и волнения.

Темы и чувства

Спектакль затрагивает важные темы, такие как страх, дружба и смелость. Он заставляет задуматься о том, что происходит за пределами обычной школьной жизни и как даже в самых трудных ситуациях можно найти поддержку друг у друга.

Приглашаем вас на это увлекательное путешествие, которое будет интересно как детям, так и взрослым. «Бесконечный урок» — это не просто спектакль, это возможность вспомнить о своих школьных годах и открыть для себя новое!

Режиссер
Екатерина Соболева
В ролях
Денис Загитов
Денис Гладкий-Клевакин
Надежда Соболь
Арсений Полиевец
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