Зеркало — это портал в другой мир, где возможно всё, где грани реальности размыты, а фантазия оживает. Вдохновляясь знаменитым спектаклем «Алиса», участники создадут уникальную арт-инсталляцию — бесконечное зеркало, играющее с пространством и восприятием.
Работа с отражающими поверхностями, светом и конструкцией позволит создать иллюзию бесконечности, как в зазеркалье, где Алиса путешествует по загадочным мирам. Этот процесс помогает осознать, что границы реального и воображаемого тонки, а театр становится местом, где эти миры встречаются.
Это уникальная возможность создать что-то необычное и завораживающее собственными руками. Учтите, что материалы не входят в стоимость билета и оплачиваются дополнительно. Стоимость материалов составит 450 рублей.