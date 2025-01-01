Погружение в мир «Алисы». Мастер-класс в Красноярском ТЮЗе

Зеркало — это портал в другой мир, где возможно всё, где грани реальности размыты, а фантазия оживает. Вдохновляясь знаменитым спектаклем «Алиса», участники создадут уникальную арт-инсталляцию — бесконечное зеркало, играющее с пространством и восприятием.

Иллюзия бесконечности

Работа с отражающими поверхностями, светом и конструкцией позволит создать иллюзию бесконечности, как в зазеркалье, где Алиса путешествует по загадочным мирам. Этот процесс помогает осознать, что границы реального и воображаемого тонки, а театр становится местом, где эти миры встречаются.

Программа мероприятия

Зеркальное искусство от 30-х годов до наших дней

Философия света и отражения

История использования зеркал в театральном искусстве

Пошаговое создание бесконечного зеркала

Создайте что-то уникальное

Это уникальная возможность создать что-то необычное и завораживающее собственными руками. Учтите, что материалы не входят в стоимость билета и оплачиваются дополнительно. Стоимость материалов составит 450 рублей.