Бесконечное зеркало. Алиsа
12+
Погружение в мир «Алисы». Мастер-класс в Красноярском ТЮЗе

Зеркало — это портал в другой мир, где возможно всё, где грани реальности размыты, а фантазия оживает. Вдохновляясь знаменитым спектаклем «Алиса», участники создадут уникальную арт-инсталляцию — бесконечное зеркало, играющее с пространством и восприятием.

Иллюзия бесконечности

Работа с отражающими поверхностями, светом и конструкцией позволит создать иллюзию бесконечности, как в зазеркалье, где Алиса путешествует по загадочным мирам. Этот процесс помогает осознать, что границы реального и воображаемого тонки, а театр становится местом, где эти миры встречаются.

Программа мероприятия

  • Зеркальное искусство от 30-х годов до наших дней
  • Философия света и отражения
  • История использования зеркал в театральном искусстве
  • Пошаговое создание бесконечного зеркала

Создайте что-то уникальное

Это уникальная возможность создать что-то необычное и завораживающее собственными руками. Учтите, что материалы не входят в стоимость билета и оплачиваются дополнительно. Стоимость материалов составит 450 рублей.

Красноярск, 27 августа
Красноярский ТЮЗ Красноярск, Академика Вавилова, 25
19:00 от 1400 ₽
Красноярск, 3 сентября
Красноярский ТЮЗ Красноярск, Академика Вавилова, 25
19:00 от 1400 ₽
Красноярск, 10 сентября
Красноярский ТЮЗ Красноярск, Академика Вавилова, 25
19:00 от 1400 ₽
Красноярск, 17 сентября
Красноярский ТЮЗ Красноярск, Академика Вавилова, 25
19:00 от 1400 ₽
Красноярск, 24 сентября
Красноярский ТЮЗ Красноярск, Академика Вавилова, 25
19:00 от 1400 ₽
Красноярск, 1 октября
Красноярский ТЮЗ Красноярск, Академика Вавилова, 25
19:00 от 1400 ₽
Красноярск, 8 октября
Красноярский ТЮЗ Красноярск, Академика Вавилова, 25
19:00 от 1400 ₽
Красноярск, 15 октября
Красноярский ТЮЗ Красноярск, Академика Вавилова, 25
19:00 от 1400 ₽
Красноярск, 22 октября
Красноярский ТЮЗ Красноярск, Академика Вавилова, 25
19:00 от 1400 ₽
Красноярск, 29 октября
Красноярский ТЮЗ Красноярск, Академика Вавилова, 25
19:00 от 1400 ₽
Красноярск, 5 ноября
Красноярский ТЮЗ Красноярск, Академика Вавилова, 25
19:00 от 1400 ₽
Красноярск, 12 ноября
Красноярский ТЮЗ Красноярск, Академика Вавилова, 25
19:00 от 1400 ₽
Красноярск, 19 ноября
Красноярский ТЮЗ Красноярск, Академика Вавилова, 25
19:00 от 1400 ₽
Красноярск, 26 ноября
Красноярский ТЮЗ Красноярск, Академика Вавилова, 25
19:00 от 1400 ₽
Красноярск, 3 декабря
Красноярский ТЮЗ Красноярск, Академика Вавилова, 25
19:00 от 1400 ₽
Красноярск, 10 декабря
Красноярский ТЮЗ Красноярск, Академика Вавилова, 25
19:00 от 1400 ₽
Красноярск, 24 декабря
Красноярский ТЮЗ Красноярск, Академика Вавилова, 25
19:00 от 1400 ₽

