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Бесконечное начало
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Спектакль Бесконечное начало

16+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля по пьесе Виктора Понизова «Аз Есмь Тварь» в Новосибирске

Провокационная постановка пьесы Виктора Понизова «Аз Есмь Тварь» приглашает зрителей погрузиться в глубинные вопросы человеческой души. Спектакль исследует извечные темы абсолютного добра и зла, а также их место в жизни каждого из нас.

Вопросы, которые волнуют всех

Существует ли абсолютное добро и абсолютное зло? Каково оно на самом деле? Эти вопросы виталируют на протяжении всего действия, подчеркивая, что представления о чести и достоинстве у каждого свои. Главный герой, покинув наш мир, попадает в чистилище, где ему предстоит столкнуться со всеми своими грехами и пороками.

Испытания и искупление

Сможет ли он отыскать в себе силы для покаяния и пройти все испытания правдой и раскаянием? Или же его душа будет метаться между мирами вечно? Ответы на эти вопросы заставят зрителей задуматься о своих собственных моральных выборах.

Эмоции и интриги

Спектакль не только глубокий, но и насыщенный: фонтанирующий юмор, ирония и сарказм придают особую остроту происходящему. Неимоверная чреда интригующих событий и выдающаяся актёрская игра создают уникальную атмосферу, которая не оставит зрителей равнодушными.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего театрального опыта!

Режиссер
Игорь Лифанов
Игорь Лифанов
В ролях
Игорь Лифанов
Игорь Лифанов
Алина Балахонова
Сергей Балашов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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