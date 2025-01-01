Спектакль Бешеные деньги

«Бешение деньги» в Театре имени Акимова

История о богатстве и обмане

В спектакле «Бешение деньги» по пьесе А.Н. Островского разворачивается захватывающая история о красавице Лидии Чебоксаровой. Привыкшая к роскошной жизни, Лидия окружена множеством поклонников, но ни один из них не спешит сделать ей предложение. Все меняется, когда на горизонте появляется скромный провинциал Васильков. Приятели Чебоксаровых решают разыграть Лидию и выдают Василькова за миллионера. Лидия принимает его предложение, но вскоре обнаруживает, что стала жертвой жестокого обмана.

Острокомедийная рифма времени

Пьеса Островского напоминает «Бесприданницу», но в «Бешение деньги» драма подана в острокомедийном ключе. Временная рифма делает сатиру Островского актуальной и для сегодняшнего дня. Россия конца XIX века, когда эпоху легкомысленных красавиц и расточительных кутил сменяли расчётливость и экономия, параллельна России 2010-х годов. Эту смену эпох подчеркивает и спектакль.

Сатирическая линия театра

Мир героев Островского, в котором ярко представлены пороки и добродетели, продолжает сатирическую традицию репертуарной политики Театра имени Акимова. Спектакль встраивается в ряд предыдущих постановок театра, таких как «Свадьба Кречинского», «Визит дамы», «Тень» и «Дракон», где социальная критика всегда занимала важное место.