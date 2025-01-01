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Бешеные деньги
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Спектакль Бешеные деньги

Постановка
Театр комедии им. Акимова 12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Бешение деньги» в Театре имени Акимова

История о богатстве и обмане

В спектакле «Бешение деньги» по пьесе А.Н. Островского разворачивается захватывающая история о красавице Лидии Чебоксаровой. Привыкшая к роскошной жизни, Лидия окружена множеством поклонников, но ни один из них не спешит сделать ей предложение. Все меняется, когда на горизонте появляется скромный провинциал Васильков. Приятели Чебоксаровых решают разыграть Лидию и выдают Василькова за миллионера. Лидия принимает его предложение, но вскоре обнаруживает, что стала жертвой жестокого обмана.

Острокомедийная рифма времени

Пьеса Островского напоминает «Бесприданницу», но в «Бешение деньги» драма подана в острокомедийном ключе. Временная рифма делает сатиру Островского актуальной и для сегодняшнего дня. Россия конца XIX века, когда эпоху легкомысленных красавиц и расточительных кутил сменяли расчётливость и экономия, параллельна России 2010-х годов. Эту смену эпох подчеркивает и спектакль.

Сатирическая линия театра

Мир героев Островского, в котором ярко представлены пороки и добродетели, продолжает сатирическую традицию репертуарной политики Театра имени Акимова. Спектакль встраивается в ряд предыдущих постановок театра, таких как «Свадьба Кречинского», «Визит дамы», «Тень» и «Дракон», где социальная критика всегда занимала важное место.

 

Режиссер
Татьяна Казакова
В ролях
Александр Матвеев
Николай Смирнов
Денис Зайцев
Сергей Русскин
Игорь Лепихин
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 4 октября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 29 октября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 12 ноября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Бешеные деньги Бешеные деньги Бешеные деньги Бешеные деньги Бешеные деньги Бешеные деньги Бешеные деньги Бешеные деньги Бешеные деньги Бешеные деньги Бешеные деньги Бешеные деньги Бешеные деньги

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