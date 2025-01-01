Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бешеные деньги
Киноафиша Бешеные деньги

Спектакль Бешеные деньги

Постановка
Русский драматический театр Республики Башкортостан 12+
Продолжительность 165 минут
Возраст 12+

О спектакле

Бешеные деньги: комедия А. Н. Островского о любви и деньгах 

Пьеса Александра Николаевича Островского «Бешеные деньги» представляет собой актуальную комедию в трех действиях, которая может показаться удивительно современным произведением. Главная героиня, красавица Лидия, оказывается в центре внимания, но её привлекательность не всегда соответствует искренности чувств.

Сюжет спектакля

Лидия — избалованная вниманием мужчин, блестящая красавица, которая не газует с поклонниками. Однако её позиция меняется, когда она узнает, что её отец разорен, а мать не может получить кредит. В поисках стабильности Лидия решает обратить внимание не только на внешность, но и на финансовое положение своих соперников.

Первым в ее списке оказывается Савва Васильков. Слухи о его богатстве исходят от местных подхалимов Телятева и Глумова. Лидия, не догадываясь о правде, берется замуж за Савву, но вскоре столкнется с тем, что за пределами насмешек и сплетен скрывается нечто большее.

Ахиллесова пята или сила любви?

Савва является не просто смешным провинциалом, а человеком с настоящим состоянием. Его мудрость и решимость могут стать последней надеждой для Лидии в её борьбе с собственными пороками, алчностью и легкомыслием.

Интересные факты

«Бешеные деньги» — одна из самых востребованных пьес Островского, которая ставится на сценах театров и по сей день. Пьеса затрагивает темы, актуальные для всех времен: ценность денег, искренность чувств и подлинные отношения между людьми.

Приходите на спектакль, чтобы открыть для себя мир театра и посмеяться над непростыми семейными отношениями!

Купить билет на спектакль Бешеные деньги

Помощь с билетами
В других городах
Январь
Февраль
3 января суббота
19:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 300 ₽
20 февраля пятница
19:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 300 ₽

Фотографии

Бешеные деньги

В ближайшие дни

Все могло бы быть иначе
12+
Комедия Творческий вечер
Все могло бы быть иначе
4 января в 18:00 Молодежный театр им. Мустая Карима
от 700 ₽
Праздник, который всегда с тобой
18+
Драма
Праздник, который всегда с тобой
27 декабря в 19:00 The Театр
от 1800 ₽
Праздник, который всегда с тобой
18+
Драма
Праздник, который всегда с тобой
26 декабря в 19:00 The Театр
от 1800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше