История одного таланта. Спектакль на сцене ЦТМ

Спектакль рассказывает о непростой жизни главной героини. У Варечки нет работы, денег и поклонников. Все, что осталось у этой талантливой, но не реализованной балерины, — верный друг, собака по имени Айседора Дункан, и теплые воспоминания о прошлом.

Варечка посвящает всё своё время репетициям, пытаясь вернуть былую славу. Она отказывается от человеческих радостей в стремлении к сцене. Однако её жизненный путь осложняется безумными интригами, заговорами и даже попытками отравить её. Несмотря на все трудности, балерина не намерена сдаваться.

Зрители будут следить за её внутренней борьбой. Авторитетные и любимые люди говорят ей правду: «У тебя нет таланта». Но внутреннее стремление к успеху и сцена становятся для Варечки единственной целью. Сможет ли она найти своё место в мире танца и побороть свои внутренние демоны?

Режиссёр спектакля — Константин Кибардин, а драматургом выступил Григорий Константинопольский. Этот дуэт обещает театральное зрелище, полное эмоций и неожиданных поворотных моментов.