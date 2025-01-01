Меню
Бес-сон-ницца
Киноафиша Бес-сон-ницца

Спектакль Бес-сон-ницца

Постановка
Особняк 12+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Психологический монолог о душевной боли

Режиссёр Александр Кошкидько представляет спектакль по пьесе KLIMa «Бес-сон-ницца». В основе постановки лежит монолог Тоцкого, который сталкивается с болезненным воспоминанием о своей жизни после получения известия об убийстве Настасьи Филипповны.

Сюжет

Тоцкий, находясь в лечебнице для умалишённых в Ницце, страдает от бессонницы. Его страдания становятся основой глубокого и мучительного монолога. Постепенно герой погружается в размышления и переживания, которые оказывают на него всё более тяжёлое воздействие.

Характеристика персонажа

Александр Кошкидько создаёт образ измученного душевной болью человека, странного и уязвимого. Тоцкий предстает перед зрителем как личность, лишённая защитного барьера, с болезненными внутренними переживаниями, словно у него нет кожи.

Этот спектакль предоставляет уникальную возможность глубоко проникнуть в психологию персонажа и пережить вместе с ним его внутренние конфликты и страдания.

Режиссер
Алексей Янковский
В ролях
Александр Кошкидько

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Особняк Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 55
19:30 от 1500 ₽

