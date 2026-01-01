Спектакль Бес цены

Уникальное иммерсивное шоу в Театральном пространстве «За нарисованным очагом»

Приглашаем вас на уникальное иммерсивное шоу «Бес цены», где вы сможете взглянуть на себя, своих друзей и близких как со стороны, так и изнутри. Это спектакль, который затрагивает истории, знакомые каждому из нас.

Темы, близкие сердцу

На сцене будут рассмотрены важные и актуальные темы:

Бытовые конфликты в семейных отношениях, где упреки и обиды становятся привычными.

Влияние общества и страх не оправдать ожидания окружающих.

Нехватка веры в себя и боязнь критики.

Как справятся герои?

В ходе спектакля зрители смогут увидеть, как герои преодолевают эти проблемы, что заставляет задуматься и пересмотреть собственный жизненный опыт.

Антракты и квесты

В перерыве в 20 минут мы предложим вам возможность переварить увиденное и узнать о прошлом каждого персонажа через небольшой квест, который дополнит общее впечатление от спектакля.

Что вас ждет?

Приглашаем вас насладиться:

Театральным представлением

Общением с героями и другими зрителями

Ароматерапией

Фуршетом и напитками

Интерактивным шоу

Фото-зонами

Участвуйте в спектакле

Смотрите, анализируйте, высказывайтесь и принимайте участие в судьбе героев! Бронируйте билеты и станьте частью этого увлекательного театрального опыта!