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Berta
Киноафиша Berta

Berta

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Новый взгляд на русский рок: BERTA на сцене клуба Jagger

Группа BERTA представляет собой уникальное явление на российской музыкальной сцене. Объединив традиции русского рока с современными звуковыми решениями, они предлагают зрителям свежие и актуальные композиции. Выступления группы привлекают внимание не только любителей классического рока, но и молодежи, ищущей новые эмоции в музыке.

Творческий путь BERTA

BERTA продолжает традиции великих исполнителей, таких как Кино и ДДТ, привнося в свои песни современные темы и актуальные проблемы. Их тексты глубоки и насыщены метафорами, что делает каждое выступление не просто концертом, а настоящим музыкальным событием.

Почему стоит посетить концерт

Концерты BERTA — это не только возможность насладиться живой музыкой, но и шанс увидеть, как группа привносит новые идеи в классический жанр. Профессионализм музыкантов и харизма вокалиста создают уникальную атмосферу, которую трудно забыть. Не упустите шанс стать частью этого впечатляющего зрелища!

Где и когда

Следите за анонсами, чтобы не пропустить выступления группы BERTA в вашем городе. Эта группа обязательно порадует зрителей яркими и запоминающимися шоу, которые оставят только положительные эмоции.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 декабря
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 1000 ₽

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