Бернарда Альбаның үйі (Дом Бернарды Альбы)
Спектакль Бернарда Альбаның үйі (Дом Бернарды Альбы)

Постановка
ТЮЗ им. Г. Мусрепова

О спектакле

Спектакль по пьесе Федерико Гарсиа Лорка в ТЮЗе имени Мусрепова

Спектакль «Бернарда Альбаның үйі» по пьесе Федерико Гарсиа Лорка вновь представлен на казахской сцене ТЮЗа имени Г. Мусрепова. Эта постановка, осуществленная режиссёром Д. Жумабаем, является свежей интерпретацией классического произведения, которое долгое время ставилось в Испании под руководством различных режиссёров.

Исторический контекст

Впервые пьеса была поставлена в 1974 году в Казахском национальном драматическом театре им. М. Ауэзова. Так, спустя полвека, это произведение вновь выходит на большую сцену, став актуальным для новых поколений зрителей.

Сюжет и темы

Произведение поднимает острые вопросы о моральном произволе Бернарды над её дочерьми. Младшая дочь Адела становится «бунтаркой», символизируя противоречие между властью и стремлением к свободе. Это история о том, как традиции и социальные нормы могут подавлять личные желания и мечты.

Персонажи и их борьбы

После смерти мужа Бернарда заставляет своих пятерых дочерей (Ангустию, Магдалену, Амелию, Мартирио и Аделу) оплакивать потерю в черном attire на протяжении многих лет, превращая дом в тюрьму. В этом злом окружении Бернарда становится тираном, топчущим «хрупкие и слабые» сердца своих дочерей.

Финальная линия

Образ Бернарды воплощается в искренности, а убивание свободы и жажды жизни персонажа Аделы приводит к трагическим последствиям. Злые чувства и угнетение дам сопутствуют им на пути, наполненному тираннической несправедливостью, что в конце концов приводит к смертельным объятиям.

Приглашаем вас на спектакль, в котором живопись, актёрская игра и музыка соединяются друг с другом, создавая неповторимую атмосферу и заставляя задуматься над вечными вопросами чести, любви и свободы.

Декабрь
20 декабря суббота
18:30
ТЮЗ им. Г. Мусрепова г. Алматы, пр. Абылай хана 38
от 1500 ₽

