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Киноафиша Берлиоз. Осуждение Фауста

Берлиоз. Осуждение Фауста

Постановка
Мариинский-2 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Фауст в Мариинском театре: Драматическая легенда Гектора Берлиоза

Приглашаем вас на концертное исполнение грандиозной оперы-оратории Гектора Берлиоза «Осуждение Фауста». Это произведение, основанное на знаменитом сюжете Иоганна Вольфганга фон Гёте, прозвучит в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.

Детали спектакля:

  • Дата и время: уточняйте на сайте театра
  • Продолжительность: 2 часа (без антракта)
  • Исполнители:
    • Фауст: Александр Михайлов
    • Маргарита: Юлия Маточкина
    • Мефистофель: Михаил Петренко
    • Брандер: Олег Сычёв
  • Хор и Симфонический оркестр: Мариинский театр
  • Ответственный концертмейстер: Наталья Мордашова
  • Главный хормейстер: Константин Рылов
  • Репетитор по французскому языку: Ксения Клименко

О произведении:

Фаустовская тема была важным лейтмотивом в музыкальной культуре XIX века. Гектор Берлиоз, прочитав первый перевод «Фауста», был глубоко впечатлен и создал «Осуждение Фауста» в 1846 году. В этом произведении он сочетает элементы драмы и музыки, придавая им романтический колорит.

В «Осуждении Фауста» главный акцент сделан на тройке персонажей: Фауст, Мефистофель и Маргарита, а также на эпизодическом герое Брандере. Однако хоровые и симфонические сцены играют не менее важную роль, создавая мощное музыкальное полотно.

Исторический контекст:

Несмотря на то, что Парижская премьера «Осуждения Фауста» провалилась, Берлиоз смог избежать разорения благодаря триумфальной гастрольной поездке в Россию. Петербургская публика горячо приняла его творчество, и в Мариинском театре это произведение исполнили впервые в 1890 году под управлением Эдуарда Направника.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным произведением, которое по-прежнему вызывает интерес и восхищение зрителей всего мира!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 сентября
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
19:30 от 1350 ₽

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