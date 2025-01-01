Берлиоз. Осуждение Фауста

Приглашаем вас на концертное исполнение грандиозной оперы-оратории Гектора Берлиоза «Осуждение Фауста». Это произведение, основанное на знаменитом сюжете Иоганна Вольфганга фон Гёте, прозвучит в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.
Фаустовская тема была важным лейтмотивом в музыкальной культуре XIX века. Гектор Берлиоз, прочитав первый перевод «Фауста», был глубоко впечатлен и создал «Осуждение Фауста» в 1846 году. В этом произведении он сочетает элементы драмы и музыки, придавая им романтический колорит.
В «Осуждении Фауста» главный акцент сделан на тройке персонажей: Фауст, Мефистофель и Маргарита, а также на эпизодическом герое Брандере. Однако хоровые и симфонические сцены играют не менее важную роль, создавая мощное музыкальное полотно.
Несмотря на то, что Парижская премьера «Осуждения Фауста» провалилась, Берлиоз смог избежать разорения благодаря триумфальной гастрольной поездке в Россию. Петербургская публика горячо приняла его творчество, и в Мариинском театре это произведение исполнили впервые в 1890 году под управлением Эдуарда Направника.
Не упустите возможность насладиться этим уникальным произведением, которое по-прежнему вызывает интерес и восхищение зрителей всего мира!