Музыкальный вечер с Уральским молодёжным симфоническим оркестром

Приглашаем вас на незабываемый концерт, в программе которого звучат произведения великих композиторов. Почувствуйте гармонию и красоту, созидаемую симфоническими инструментами в исполнении талантливых молодёжных музыкантов.

Программа концерта

Сальери: Концерт для флейты и гобоя с оркестром (I часть)

Хюблер: Концерт для четырех валторн с оркестром (I часть)

Мендельсон: Концертштюк № 1 для двух кларнетов с оркестром, ор. 113

Берлиоз: Фантастическая симфония

Участники

В концерте примут участие талантливые музыканты и солисты:

Дмитрий Филатов (флейта)

Наталья Зеленина (гобой)

Екатерина Шамшеева (кларнет)

Андрей Чижовкин (фагот)

Игорь Лосевской (валторна)

Елизавета Шумихина (валторна)

Егор Проскуряков (валторна)

Матфей Журавлёв (валторна)

Кристина Перевалова (валторна)

Не упустите возможность насладиться музыкой, которая объединяет различные инструменты в великолепное звучание. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя дивный мир симфонической музыки!