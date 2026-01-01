Оповещения от Киноафиши
Берлиоз. Фантастическая симфония
16+
Возраст 16+

О концерте

Музыкальный вечер с Уральским молодёжным симфоническим оркестром

Приглашаем вас на незабываемый концерт, в программе которого звучат произведения великих композиторов. Почувствуйте гармонию и красоту, созидаемую симфоническими инструментами в исполнении талантливых молодёжных музыкантов.

Программа концерта

  • Сальери: Концерт для флейты и гобоя с оркестром (I часть)
  • Хюблер: Концерт для четырех валторн с оркестром (I часть)
  • Мендельсон: Концертштюк № 1 для двух кларнетов с оркестром, ор. 113
  • Берлиоз: Фантастическая симфония

Участники

В концерте примут участие талантливые музыканты и солисты:

  • Дмитрий Филатов (флейта)
  • Наталья Зеленина (гобой)
  • Екатерина Шамшеева (кларнет)
  • Андрей Чижовкин (фагот)
  • Игорь Лосевской (валторна)
  • Елизавета Шумихина (валторна)
  • Егор Проскуряков (валторна)
  • Матфей Журавлёв (валторна)
  • Кристина Перевалова (валторна)

Не упустите возможность насладиться музыкой, которая объединяет различные инструменты в великолепное звучание. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя дивный мир симфонической музыки!

Купить билет на концерт Берлиоз. Фантастическая симфония

В других городах
Февраль
28 февраля суббота
18:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 1100 ₽

