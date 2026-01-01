Музыкальный вечер с Уральским молодёжным симфоническим оркестром
Приглашаем вас на незабываемый концерт, в программе которого звучат произведения великих композиторов. Почувствуйте гармонию и красоту, созидаемую симфоническими инструментами в исполнении талантливых молодёжных музыкантов.
Программа концерта
- Сальери: Концерт для флейты и гобоя с оркестром (I часть)
- Хюблер: Концерт для четырех валторн с оркестром (I часть)
- Мендельсон: Концертштюк № 1 для двух кларнетов с оркестром, ор. 113
- Берлиоз: Фантастическая симфония
Участники
В концерте примут участие талантливые музыканты и солисты:
- Дмитрий Филатов (флейта)
- Наталья Зеленина (гобой)
- Екатерина Шамшеева (кларнет)
- Андрей Чижовкин (фагот)
- Игорь Лосевской (валторна)
- Елизавета Шумихина (валторна)
- Егор Проскуряков (валторна)
- Матфей Журавлёв (валторна)
- Кристина Перевалова (валторна)
Не упустите возможность насладиться музыкой, которая объединяет различные инструменты в великолепное звучание. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя дивный мир симфонической музыки!