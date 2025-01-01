Меню
Береста, Pechora, Лiхо
Киноафиша Береста, Pechora, Лiхо

Береста, Pechora, Лiхо

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Презентация нового альбома Береста в Петербурге

Клуб «Ласточка» готовится принять зрителей на грандиозное событие — презентацию нового альбома Береста. Музыкант, известный своим уникальным стилем и глубокими текстами, вновь радует поклонников свежим звучанием.

Особые гости

На мероприятии также выступят гости, музыканты из группы Pechora и Лiхо. Их участие обещает сделать концерт еще более насыщенным и живым, а взаимодействие артистов создаст неповторимую атмосферу.

Интересные факты

Берест — это не просто имя на сцене. Его творчество отличается экспериментами со звуком и яркими визуальными образами. Новый альбом стал результатом долгой работы и поиска нового звучания. Участие приглашенных музыкантов обещает интересные коллаборации и неожиданные музыкальные решения.

Не упустите возможность стать частью этого необычного музыкального вечера в «Ласточке». Берите с собой друзей и готовьтесь к необыкновенным впечатлениям!

Купить билет на концерт Береста, Pechora, Лiхо

Сентябрь
27 сентября суббота
19:00
Ласточка Санкт-Петербург, Транспортный пер., 10а
от 1000 ₽

