Татарский спектакль о любви в театре мимики и жеста

Первая любовь — это таинственное и волшебное ощущение, знакомое каждому. Каждый из нас сталкивался с этим сладким и мучительным чувством. Главные герои спектакля не остались в стороне от этой безумной любви. Страстно полюбив друг друга, юноша и девушка решают пожениться.

Чтобы отпраздновать это событие, они собирают своих родителей для знакомства. Но, как это часто бывает в комедиях, происходит неожиданное: оказывается, что первой любовью отца юноши была мать девушки! События стремительно развиваются, и все выходит из-под контроля.

За этим калейдоскопом событий с безмятежной улыбкой наблюдает неожиданный посланник любви. Он знает, что судьбы не избежать, а любовь для каждого написана на небесах. Возможно, эти смешные и забавные истории заставят зрителей вспомнить о своей первой любви.

Информация о спектакле

Язык: Спектакль идет на татарском языке с синхронным переводом на русский.

Спектакль идет на татарском языке с синхронным переводом на русский. Драматург: Ильхам Гали

Ильхам Гали Режиссер-постановщик: Рашид Загидуллин

Рашид Загидуллин Художник-постановщик: Булат Ибрагимов

Булат Ибрагимов Композитор: Эльмира Галимова

Эльмира Галимова Хореограф: Никита Жестков

Исполнители ролей

ФАТХУЛЛИН АЛМАЗ — Радик Маратович

— Радик Маратович НАЗМИЕВА МИЛЯУША — Камиля Ахатовна

— Камиля Ахатовна МУСАЛЛЯМОВА АЙСЫЛУ — Алия

— Алия ХУСНУТДИНОВ ХАРИС — Булат

— Булат АСФАНДЬЯРОВА ДЖАМИЛЯ — Аида

— Аида ХАБИБУЛЛИН САЛАВАТ — Марат

— Марат ПИСКУНОВ АРТЕМ — Посланник любви

Не упустите возможность вспомнить о своей первой любви и насладиться этой увлекательной историей!