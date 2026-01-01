Первая любовь — это таинственное и волшебное ощущение, знакомое каждому. Каждый из нас сталкивался с этим сладким и мучительным чувством. Главные герои спектакля не остались в стороне от этой безумной любви. Страстно полюбив друг друга, юноша и девушка решают пожениться.
Чтобы отпраздновать это событие, они собирают своих родителей для знакомства. Но, как это часто бывает в комедиях, происходит неожиданное: оказывается, что первой любовью отца юноши была мать девушки! События стремительно развиваются, и все выходит из-под контроля.
За этим калейдоскопом событий с безмятежной улыбкой наблюдает неожиданный посланник любви. Он знает, что судьбы не избежать, а любовь для каждого написана на небесах. Возможно, эти смешные и забавные истории заставят зрителей вспомнить о своей первой любви.
Не упустите возможность вспомнить о своей первой любви и насладиться этой увлекательной историей!