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Беренче Мәхәббәт/Первая любовь
Киноафиша Беренче Мәхәббәт/Первая любовь

Спектакль Беренче Мәхәббәт/Первая любовь

Постановка
Театр мимики и жеста 6+
Режиссер Рашид Загидуллин
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О спектакле

Татарский спектакль о любви в театре мимики и жеста

Первая любовь — это таинственное и волшебное ощущение, знакомое каждому. Каждый из нас сталкивался с этим сладким и мучительным чувством. Главные герои спектакля не остались в стороне от этой безумной любви. Страстно полюбив друг друга, юноша и девушка решают пожениться.

Чтобы отпраздновать это событие, они собирают своих родителей для знакомства. Но, как это часто бывает в комедиях, происходит неожиданное: оказывается, что первой любовью отца юноши была мать девушки! События стремительно развиваются, и все выходит из-под контроля.

За этим калейдоскопом событий с безмятежной улыбкой наблюдает неожиданный посланник любви. Он знает, что судьбы не избежать, а любовь для каждого написана на небесах. Возможно, эти смешные и забавные истории заставят зрителей вспомнить о своей первой любви.

Информация о спектакле

  • Язык: Спектакль идет на татарском языке с синхронным переводом на русский.
  • Драматург: Ильхам Гали
  • Режиссер-постановщик: Рашид Загидуллин
  • Художник-постановщик: Булат Ибрагимов
  • Композитор: Эльмира Галимова
  • Хореограф: Никита Жестков

Исполнители ролей

  • ФАТХУЛЛИН АЛМАЗ — Радик Маратович
  • НАЗМИЕВА МИЛЯУША — Камиля Ахатовна
  • МУСАЛЛЯМОВА АЙСЫЛУ — Алия
  • ХУСНУТДИНОВ ХАРИС — Булат
  • АСФАНДЬЯРОВА ДЖАМИЛЯ — Аида
  • ХАБИБУЛЛИН САЛАВАТ — Марат
  • ПИСКУНОВ АРТЕМ — Посланник любви

Не упустите возможность вспомнить о своей первой любви и насладиться этой увлекательной историей!

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Беренче Мәхәббәт/Первая любовь Беренче Мәхәббәт/Первая любовь Беренче Мәхәббәт/Первая любовь
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