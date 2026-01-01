Спектакль Беренче мәхәббәт / Первая любовь

Беренче мәхәббәт / Первая любовь
Постановка
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина 6+
Продолжительность 130 минут
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль о первой любви в Театре имени К. Тинчурина

В Театре Государственного театра драмы и комедии имени К. Тинчурина зрителей ожидает увлекательный спектакль о первой любви. В истории молодого юноши и девушки, решивших пожениться, перед зрителями разворачивается комедия семейных недоразумений.

Ситуация накаляется, когда родители главных героев обнаруживают, что в прошлом они сами переживали свою первую любовь друг с другом. Все это всевозможные неожиданности и комичные моменты становятся зрелищем для посланника любви, который издали наблюдает за событиями, подчеркивая неизбежность судьбы.

Тема первой любви

Первая любовь — это загадочное и волшебное чувство, знакомое каждому. Каждый из нас в жизни сталкивается с этим сладким и мучительным опытом. Герои спектакля, юноша и девушка, страстно влюбленные друг в друга, решают объединить свои судьбы, но как часто бывает, судьба полна сюрпризов.

Забавные повороты сюжета

Когда юноша и девушка пригласили родителей на знакомство, они и не подозревали, что именно этим моментом и будут наигравены все кардинальные изменения в жизни их семей. В результате забавных и курьезных ситуаций на сцене раскроются настоящие чувства и забытые истории их родителей, что заставит зрителей вспомнить о своей первой любви.

Комедия предоставляет отличную возможность посмеяться и задуматься о собственных романтических переживаниях, погружая зрителя в простое, но трогательное напоминание о том, каково это — быть молодым и влюбленным.

Июнь
2 июня вторник
18:30
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина Казань, Татарстан, 1
от 1300 ₽

Фотографии

