Берегите женщин

Музыка под открытым небом. Концерт в Пермской филармонии

Приглашаем вас на удивительное музыкальное путешествие, которое состоится в рамках спектакля «Золотая осень». Это уникальное произведение объединяет классическую музыку и народные мелодии, создавая неповторимую атмосферу осеннего вдохновения.

Исполнители

Гульназ Гарипова — солистка Пермской филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов-фестивалей (вокал, фортепиано).

Эдуард Морозов — солист Пермской краевой филармонии и Пермского театра оперы и балета (баритон).

Александр Прокопчук — лауреат всероссийских и международных конкурсов, солист Оркестра русских народных инструментов им. В. А. Салина (аккордеон).

О спектакле

«Золотая осень» — это не просто спектакль, а настоящая симфония осени, наполненная теплом и светом. На сцене будут исполнены как классические произведения, так и народные мелодии, которые перенесут зрителей в атмосферу осенних праздников.

Зачем это увидеть?

Это прекрасная возможность насладиться живой музыкой в исполнении талантливых артистов. Каждое выступление пропитано эмоциями и глубоким пониманием музыки, что делает спектакль незабываемым.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного события и окунуться в мир музыкального волшебства!