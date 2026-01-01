Бенито Гонсалес (Benito Gonzalez)

Яркие ритмы с Бенито Гонсалесом в клубе Игоря Бутмана

Бенито Гонсалес — талантливый джазовый пианист, который удивляет зрителей своим мастерством и эмоциональной подачей. Как двукратный номинант на премию Grammy и официальный артист Steinway & Sons, он является одним из ведущих музыкантов современного Нью-Йорка.

Уникальный стиль

Родом из Венесуэлы, Гонсалес соединяет афро-латинские ритмы с духом классического американского джаза. Его игра характеризуется виртуозностью, мощью и глубоким чувством, что делает каждое выступление незабываемым.

Сотрудничество с легендами

На протяжении семи лет Бенито был ключевым пианистом в квартете саксофониста Кенни Гарретта, с которым получил две номинации на Grammy. С 2019 года он работает как музыкальный руководитель в ансамбле духовного джаза Фароа Сандерса.

Дискография

Дискография Гонсалеса включает такие альбомы, как Starting Point (2004), Circles (2010), и концептуальную пластинку-посвящение Маккою Тайнеру Passion Reverence Transcendence (2018). Его самый новый альбом Sing to the World (2021) покоряет слушателей новыми интерпретациями афро-латинских ритмов и современного пост-бопа.

Энергия на сцене

Каждое выступление Бенито Гонсалеса — это не только virtuosity, но и заряд энергии. Он приносит на сцену мощную импровизацию, делая каждое выступление уникальным.

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