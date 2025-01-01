Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Бенгальские огни
Билеты от 0₽
Киноафиша Бенгальские огни

Спектакль Бенгальские огни

Постановка
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко 6+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О спектакле

Необычное путешествие в советское прошлое от Театра русской драмы

Спектакль «Бенгальские огни» приглашает зрителей на увлекательное путешествие в канун нового, 1956 года. Совершите уникальный шаг назад во времени, где вас встретят советские радиоприемники и бюсты поэтов на старинной этажерке. Атмосфера, наполненная романтикой и ностальгией, погрузит вас в мир того времени, где персонажи в красных галстуках создают незабываемый антураж.

Для кого этот спектакль?

«Бенгальские огни» — это не только шанс для взрослых вспомнить детство, но и возможность для юных зрителей увидеть прошлое, которое удивительно отличается, но в то же время поразительно близко к современности. Спектакль дает уникальную возможность окунуться в эпоху, которая формировала целые поколения и оставила неизгладимый след в культуре.

Что можно ожидать?

Зрителям предстоит не просто наблюдать, но и стать частью исторического повествования. Музыка, декорации и костюмы идеально передают дух времени и создают атмосферу, которая позволит не только вспомнить, но и прочувствовать. Приготовьтесь к ярким моментам, которые останутся в вашей памяти надолго.

Режиссер
Юлия Щепенко
В ролях
Валерия Полякова
Артур Аверин
Елена Зотова

Купить билет на спектакль Бенгальские огни

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
Февраль
27 декабря суббота
17:00
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко Москва, Земляной Вал, 64
от 700 ₽
28 декабря воскресенье
12:00
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко Москва, Земляной Вал, 64
от 2300 ₽
15:00
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко Москва, Земляной Вал, 64
от 700 ₽
18:00
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко Москва, Земляной Вал, 64
от 700 ₽
3 января суббота
14:00
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко Москва, Земляной Вал, 64
от 700 ₽
17:00
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко Москва, Земляной Вал, 64
от 700 ₽
4 января воскресенье
12:00
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко Москва, Земляной Вал, 64
от 700 ₽
15:00
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко Москва, Земляной Вал, 64
от 1300 ₽
5 января понедельник
12:00
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко Москва, Земляной Вал, 64
от 700 ₽
15:00
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко Москва, Земляной Вал, 64
от 700 ₽
7 февраля суббота
17:00
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко Москва, Земляной Вал, 64
8 февраля воскресенье
12:00
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко Москва, Земляной Вал, 64
14:30
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко Москва, Земляной Вал, 64
17:00
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко Москва, Земляной Вал, 64

Фотографии

Бенгальские огни Бенгальские огни Бенгальские огни Бенгальские огни Бенгальские огни Бенгальские огни Бенгальские огни Бенгальские огни Бенгальские огни

В ближайшие дни

Рождественский детектив. Потерянная рукопись
6+
Детские елки Детский
Рождественский детектив. Потерянная рукопись
3 января в 16:00 Дом-музей Щепкина
от 4000 ₽
Севильский цирюльник
16+
Премьера Драма
Севильский цирюльник
29 января в 19:00 Театр Сатиры
от 600 ₽
Новогоднее представление. Волшебная сказка
6+
Детские елки Детский
Новогоднее представление. Волшебная сказка
22 декабря в 16:00 Вернадского 13
от 2200 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше