Творческий вечер в честь Зинаиды Чавтараевой в Махачкале

Готовится особый вечер, посвященный творческому пути одной из ведущих актрис театра — Зинаиды Чавтараевой. На сцене прозвучат теплые слова коллег, воспоминания о знаковых ролях и рассказы о её пути в театре.

Воспоминания и значимые роли

Зрители смогут услышать интересные факты о работе актрисы и насладиться фрагментами любимых спектаклей. Этот вечер даст возможность по-новому взглянуть на творчество Зинаиды и вспомнить обстоятельства, которые лазят в её биографии.

Вклад в развитие театра

Для театра это также шанс отметить значимые постановки, в которых Зинаида принимала участие, а также её вклад в развитие труппы. Вечер обещает быть искренним, спокойным и по-домашнему теплым.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события!