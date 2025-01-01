Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бенефис Зинаиды Чавтараевой
Киноафиша Бенефис Зинаиды Чавтараевой

Спектакль Бенефис Зинаиды Чавтараевой

Постановка
Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева 6+
Возраст 6+

О спектакле

Творческий вечер в честь Зинаиды Чавтараевой в Махачкале

Готовится особый вечер, посвященный творческому пути одной из ведущих актрис театра — Зинаиды Чавтараевой. На сцене прозвучат теплые слова коллег, воспоминания о знаковых ролях и рассказы о её пути в театре.

Воспоминания и значимые роли

Зрители смогут услышать интересные факты о работе актрисы и насладиться фрагментами любимых спектаклей. Этот вечер даст возможность по-новому взглянуть на творчество Зинаиды и вспомнить обстоятельства, которые лазят в её биографии.

Вклад в развитие театра

Для театра это также шанс отметить значимые постановки, в которых Зинаида принимала участие, а также её вклад в развитие труппы. Вечер обещает быть искренним, спокойным и по-домашнему теплым.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше