Спектакль Бенефис Сергея Бородинова

Бенефис Сергея Бородинова в Театре на Юго-Западе

Театр на Юго-Западе приглашает зрителей на незабываемый бенефис в честь юбилея талантливого актера Сергея Бородинова. Это особое событие состоится 25 ноября 2023 года и станет ярким моментом в театральной жизни столицы.

Знакомство с Сергеем Бородиновым

Сергей Бородинов – известный актер, который завоевал любовь зрителей благодаря своим ярким ролям и мастерству исполнения. Он выступает на сцене театра уже более десяти лет, и за это время успел сыграть множество запоминающихся ролей в популярных спектаклях.

Что ожидать на бенефисе?

В ходе бенефиса зрителей ожидает уникальная программа, включающая лучшие моменты из спектаклей с участием Сергея. Также в рамках мероприятия состоится встреча с коллегами актера, которые поделятся своими воспоминаниями и впечатлениями о совместной работе.

Где и когда?

Бенефис пройдет в Театре на Юго-Западе, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Примерная, д. 10. Начало мероприятия в 19:00. Рекомендуем зрителям заранее приобрести билеты, так как ожидается большой интерес к событию.

Не упустите шанс!

Это не просто театральное событие, а возможность увидеть, как развивалась карьера Сергея Бородинова, и насладиться атмосферой театра. Билеты можно приобрести на официальном сайте театра или в кассе. Не упустите шанс стать частью этого знаменательного вечера!