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Бенефис Сергея Бородинова
Билеты от 2000₽
Киноафиша Бенефис Сергея Бородинова

Спектакль Бенефис Сергея Бородинова

Постановка
Театр на Юго-Западе 16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Бенефис Сергея Бородинова в Театре на Юго-Западе

Театр на Юго-Западе приглашает зрителей на незабываемый бенефис в честь юбилея талантливого актера Сергея Бородинова. Это особое событие состоится 25 ноября 2023 года и станет ярким моментом в театральной жизни столицы.

Знакомство с Сергеем Бородиновым

Сергей Бородинов – известный актер, который завоевал любовь зрителей благодаря своим ярким ролям и мастерству исполнения. Он выступает на сцене театра уже более десяти лет, и за это время успел сыграть множество запоминающихся ролей в популярных спектаклях.

Что ожидать на бенефисе?

В ходе бенефиса зрителей ожидает уникальная программа, включающая лучшие моменты из спектаклей с участием Сергея. Также в рамках мероприятия состоится встреча с коллегами актера, которые поделятся своими воспоминаниями и впечатлениями о совместной работе.

Где и когда?

Бенефис пройдет в Театре на Юго-Западе, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Примерная, д. 10. Начало мероприятия в 19:00. Рекомендуем зрителям заранее приобрести билеты, так как ожидается большой интерес к событию.

Не упустите шанс!

Это не просто театральное событие, а возможность увидеть, как развивалась карьера Сергея Бородинова, и насладиться атмосферой театра. Билеты можно приобрести на официальном сайте театра или в кассе. Не упустите шанс стать частью этого знаменательного вечера!

В ролях
Сергей Бородинов

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 октября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
17:00 от 2000 ₽

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