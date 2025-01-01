Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Бенефис баяна. Звезды ХХI века
Билеты от 500₽
Киноафиша Бенефис баяна. Звезды ХХI века

Бенефис баяна. Звезды ХХI века

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Дух баяна: виртуозы на сцене Дома музыки

У вас есть уникальная возможность стать свидетелем выступления выдающихся баянистов, чьи имена знакомы любителям музыки по всему миру. Иосиф Пуриц, Роберт Алеветдинов, Айдар Салахов и другие талантливые ученики знаменитого баяниста Фридриха Липса представят программу, полную музыкальных шедевров.

Музыкальная палитра

На концерте прозвучит популярная классика в оригинальных переложениях для баяна, а также завораживающие мировые хиты. Зрителей ожидают искренние исполнения аргентинского танго и мелодичные французские вальсы-мюзеты, которые перенесут вас в атмосферу романтики и страсти.

Изменения в программе

Обратите внимание, что в программе возможны изменения, поэтому следите за анонсами. Это шанс не только насладиться виртуозной игрой музыкантов, но и открыть для себя новые музыкальные горизонты.

Приходите на концерт и погрузитесь в мир завораживающих звуков, который создадут мастера баяна!

Купить билет на концерт Бенефис баяна. Звезды ХХI века

Помощь с билетами
Ноябрь
1 ноября суббота
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 500 ₽

В ближайшие дни

Gamma Jazz Джем
12+
Джаз
Gamma Jazz Джем
2 декабря в 21:00 Пространство Gamma More
от 500 ₽
Альтернативная комедия
18+
Юмор
Альтернативная комедия
11 октября в 16:00 Standup Club на Трубной
от 800 ₽
Барокко при свечах. Бах. Вивальди. Гендель
6+
Классическая музыка
Барокко при свечах. Бах. Вивальди. Гендель
22 ноября в 19:30 Театральный центр «На Плющихе»
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше