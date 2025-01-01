Бенефис баяна. Звезды ХХI века

Дух баяна: виртуозы на сцене Дома музыки

У вас есть уникальная возможность стать свидетелем выступления выдающихся баянистов, чьи имена знакомы любителям музыки по всему миру. Иосиф Пуриц, Роберт Алеветдинов, Айдар Салахов и другие талантливые ученики знаменитого баяниста Фридриха Липса представят программу, полную музыкальных шедевров.

Музыкальная палитра

На концерте прозвучит популярная классика в оригинальных переложениях для баяна, а также завораживающие мировые хиты. Зрителей ожидают искренние исполнения аргентинского танго и мелодичные французские вальсы-мюзеты, которые перенесут вас в атмосферу романтики и страсти.

Изменения в программе

Обратите внимание, что в программе возможны изменения, поэтому следите за анонсами. Это шанс не только насладиться виртуозной игрой музыкантов, но и открыть для себя новые музыкальные горизонты.

Приходите на концерт и погрузитесь в мир завораживающих звуков, который создадут мастера баяна!