Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бэмби. Князь леса
Киноафиша Бэмби. Князь леса

Спектакль Бэмби. Князь леса

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Настоящая история Бэмби на сцене Театра Артист

«За сказкой скрывается правда, которую вы не знали...» Знакомая с детства история обретает новую жизнь и неожиданную глубину! Забудьте о милом мультфильме Disney – перед вами серьезный, пронзительный роман, созданный в годы войны и страданий, где судьбы животных лишь маска для рассказа о человеческих трагедиях.

Подлинная история Бэмби

В нашей постановке оживает подлинная история Бэмби – не просто олененка, но будущего вожака, проходящего через жестокие испытания на пути к своему предназначению. Сможет ли он преодолеть страх и найти в себе силы стать тем, кем должен быть?

Завораживающая пластика и магия леса

Завораживающие пластические решения спектакля погружают зрителя в таинственный мир леса, где постепенно стирается грань между животными и людьми. Наблюдая за превращением робкого детеныша в сильного и благородного князя леса, вы увидите универсальную историю взросления, мужества и ответственности.

Тема отцовства и выбора

Этот спектакль – о роли отца в становлении личности, о выборе между страхом и храбростью, о тяжести власти и необходимости защищать слабых. Глубоко символичная и пронзительно честная история, которая найдет отклик в сердце каждого зрителя – и взрослого, и ребенка.

Откройте для себя истинное лицо истории, которую вы думали, что знаете.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 19 октября
Театр-школа «Артист» Краснодар, Клубная, 14
18:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Маша и Витя против Диких гитар
0+
Детский Детские елки
Маша и Витя против Диких гитар
23 декабря в 10:00 Краснодарский музыкальный театр «Премьера»
от 500 ₽
Королевские игры
16+
Драма
Королевские игры
18 сентября в 19:00 Veritas
от 1100 ₽
Театр
18+
Премьера Драма
Театр
17 октября в 18:30 Краснодарский театр драмы им. Горького
от 500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше