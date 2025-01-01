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Бэмби и призраки. Встреча с художницей Катей Антошкиной
Киноафиша Бэмби и призраки. Встреча с художницей Катей Антошкиной

Бэмби и призраки. Встреча с художницей Катей Антошкиной

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Публичная программа выставки «Станция Уральская» в Ельцин Центре

В рамках выставки «Станция Уральская» состоится встреча с художницей Катей Антошкиной, которая в своем творчестве стремится к «заколдовыванию» мира и поиску путей, возвращающих к детскому восприятию.

Ностальгия по детству

У многих детей 90-х ранний зрительский опыт связан с анимацией «Дисней». Классические мультфильмы этой студии стали важным источником культурных отсылок и вдохновения для Кати Антошкиной. На встрече мы поностальгируем над любимыми мультиками из детства и обсудим метафору призрака — как призраков истории, так и призрачность самой анимации и образов природы.

О художнице

Катя Антошкина — мультидисциплинарная художница, родилась в 1997 году в Москве. По образованию она книжный график и дизайнер, а в 2021 году начала свою самостоятельную художественную практику. С 2022 года художница живет и работает в закрытом городе Новоуральске. Она является резидентом галереи Sample и галереи НИША.

О галерее НИША

Галерея НИША — это дополнительное архитектурное и символическое пространство в Арт-галерее Ельцин Центра. Она существует вне контекста выставок и знакомит зрителей с участниками актуального художественного процесса Екатеринбурга и соседних регионов.

Не упустите возможность погрузиться в мир детских воспоминаний и обсудить важные аспекты анимации вместе с Катей Антошкиной!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 12 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
19:30 от 250 ₽

В ближайшие дни

Сборная обзорная экскурсия по музею
0+
Экскурсия
Сборная обзорная экскурсия по музею
21 августа в 15:00 Ельцин Центр
от 400 ₽
Посещение Музея
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Посещение Музея
14 августа в 10:00 Ельцин Центр
от 300 ₽
Сборная обзорная экскурсия по музею
0+
Экскурсия
Сборная обзорная экскурсия по музею
30 июля в 19:00 Ельцин Центр
от 400 ₽
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