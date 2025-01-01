Публичная программа выставки «Станция Уральская» в Ельцин Центре

В рамках выставки «Станция Уральская» состоится встреча с художницей Катей Антошкиной, которая в своем творчестве стремится к «заколдовыванию» мира и поиску путей, возвращающих к детскому восприятию.

Ностальгия по детству

У многих детей 90-х ранний зрительский опыт связан с анимацией «Дисней». Классические мультфильмы этой студии стали важным источником культурных отсылок и вдохновения для Кати Антошкиной. На встрече мы поностальгируем над любимыми мультиками из детства и обсудим метафору призрака — как призраков истории, так и призрачность самой анимации и образов природы.

О художнице

Катя Антошкина — мультидисциплинарная художница, родилась в 1997 году в Москве. По образованию она книжный график и дизайнер, а в 2021 году начала свою самостоятельную художественную практику. С 2022 года художница живет и работает в закрытом городе Новоуральске. Она является резидентом галереи Sample и галереи НИША.

О галерее НИША

Галерея НИША — это дополнительное архитектурное и символическое пространство в Арт-галерее Ельцин Центра. Она существует вне контекста выставок и знакомит зрителей с участниками актуального художественного процесса Екатеринбурга и соседних регионов.

Не упустите возможность погрузиться в мир детских воспоминаний и обсудить важные аспекты анимации вместе с Катей Антошкиной!