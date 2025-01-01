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Белый танец для любимой актрисы
Билеты от 1500₽
Киноафиша Белый танец для любимой актрисы

Спектакль Белый танец для любимой актрисы

Постановка
Армянский театр Славы Степаняна 12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Загадочный мир театра: премьера спектакля Ники Квижинадзе

На сцене разворачивается захватывающая история о жизни актрисы, о ее первых неуверенных шагах и ярких победах. В этом спектакле переплетаются маленькие актерские радости с завистью недоброжелателей, любовью и горечью предательства, а также триумфом славы и одиночеством.

Эмоции и размышления

Спектакль погружает зрителей в воспоминания о самых светлых и драматических моментах жизни главной героини. Каждый фрагмент сыгранной роли — это отдельный «кадр» из ее театральной биографии. Размышления о величии искусства сменяются мыслями о низменности человеческих амбиций и страстей.

Театр как любовь всей жизни

Спектакль Ники Квижинадзе — это не просто игра на сцене. Это белый танец для актрисы, в который она приглашает любовь всей своей жизни — Его Величество Театр. Зрители смогут увидеть, что кроется за скупой фразой в программке: «Действующие лица и исполнители».

Не упустите возможность!

Не упустите уникальную возможность стать частью этой театральной истории. Спектакль обещает быть не только эмоциональным, но и глубоким, заставляя задуматься о важнейших вопросах жизни и искусства. Приходите и погрузитесь в мир театра!

Режиссер
Николай Квижинадзе
В ролях
Лира Айларова
Аида Агабекян
Ольга Горбунова

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 ноября
Армянский театр Славы Степаняна Москва, Советской Армии, 8
19:00 от 1500 ₽

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