Спектакль Белый праздник в Оранжерее. Новогодняя музыкальная программа для детей

Белый праздник в Оранжерее. Новогодняя музыкальная программа для детей
0+
О спектакле

Новогодний концерт «Белый праздник» в ОранжерееТаврического сада

Проект «Лев Николаевич» готов подарить незабываемые эмоции всем любителям театра и семейного отдыха. Новогодний концерт «Белый праздник» обещает стать настоящим событием для взрослых и детей. Здесь царит атмосфера веселья, радости и теплоты, где каждый найдет что-то по душе.

Что вас ждет на концерте?

  • Джазовые мелодии: насладитесь новогодними джазовыми композициями в исполнении квартета Ольги Абдуллиной.
  • Весёлые персонажи: встречайте милого Зайчика, белых человечков и огромного Белого Мишку, с которым так приятно обниматься!
  • Шоу мыльных пузырей: волшебное и завораживающее зрелище для маленьких зрителей.
  • Танцы и веселье: создайте незабываемые моменты вместе с вашим ребенком.

Уникальный формат

Концерт проходит в Оранжерее и предлагает незабываемый опыт для всей семьи. Это событие идеально подходит для малышей, при этом создавая красивую и атмосферную обстановку для взрослых. «Белый праздник» предоставляет возможность провести время с близкими, наслаждаясь праздником в кругу семьи.

Важно: дресс-код!

Обратите внимание на дресс-код: приходите в белом, чтобы поддержать стиль мероприятия и стать частью волшебной атмосферы. Даже если не сможете надеть белый наряд целиком, постарайтесь надеть хотя бы белый верх.

Расписание для разных возрастных групп

Концерт начинается в 11:00 для детей до 3-4 лет и в 12:30 для детей от 4-х лет. Программы будут одинаковыми, однако мы стараемся разделять группы по возрасту для максимального комфорта всех гостей.

Не упустите возможность стать частью этого замечательного праздника!

Декабрь
21 декабря воскресенье
11:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2500 ₽
12:30
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2500 ₽
28 декабря воскресенье
11:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2500 ₽
12:30
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2500 ₽

