Спектакль Белый. Петербург

Мистерия в двух действиях по мотивам Андрея Белого «Петербург»

В Санкт-Петербургском государственном театре музыкальной комедии состоится спектакль, основанный на известном произведении Андрея Белого «Петербург». Эта работа перенесет зрителей в Россию начала первой русской революции, период, насыщенный важными событиями и социальными волнениями.

Сложные семейные отношения

Центром сюжета являются Николай Аполонникович и его сын Аполон Аполонникович Аблеуховы. Их отношения полны напряжения и конфликтов, особенно когда сын, испытывающий давление со стороны общества и личных чувств, принимает решение о совершении террористического акта против своего влиятельного отца.

Любовь и противостояние

В спектакле переплетаются не только темы семьи и власти, но и сложные любовные перипетии, которые усложняют выбор главного героя. Аудитория сможет увидеть, как внутренние и внешние конфликты формируют характеры персонажей и развивают сюжеты.

Для любителей историй и музыки

Спектакль станет настоящей находкой для тех, кто интересуется историческими драмами и музыкальной комедией. Зрителей ждет не только захватывающая история, но и яркая музыкальная составляющая, которая подчеркнет эмоциональную насыщенность событий.