Концерт группы «Белый Орел» в клубе «Magnus Locus»

Музыкальный клуб «Magnus Locus» с радостью представляет концерт легендарной группы «Белый Орел». Этот коллектив известен своим уникальным стилем, в котором соединились скандальность, патриотизм и мужественность. Песни группы сразу завоевали популярность и стали настоящими хитами.

Особое внимание привлекает трек «Как упоительны в России вечера», который трижды заносился в книгу рекордов Гиннесса и по праву считается неофициальным гимном России. Группа выпустила семь альбомов с многомиллионными тиражами, а также готовится к выходу своего восьмого альбома.

Успех «Белого Орла» подтверждает география гастролей — коллектив выступил более чем в 500 городах на четырёх континентах. Концерт обещает удивить слушателей мощным звучанием и глубокими текстами, что делает его настоящим событием для поклонников группы.