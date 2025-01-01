Концерт группы «Белый Орел» в Академ-джаз-клубе

Легендарная и загадочная группа «Белый Орел» приглашает вас на незабываемый концерт в Академ-джаз-клуб. Скандальная, самая мужская и патриотическая — по мнению критиков, эти эпитеты удивительным образом сочетаются в их творчестве.

Успех и признание

С момента своего появления группа привлекла внимание прессы и миллионов слушателей. Песни «Нельзя быть красивой такой», «С высоких гор спускается туман», «Горький мёд» и «Я куплю тебе новую жизнь» мгновенно стали хитами. Особую популярность приобрела композиция «Как упоительны в России вечера», занесённая в Книгу рекордов Гиннеса как неофициальный гимн России.

Награды и достижения

«Белый Орел» установил рекорд, завоевав все престижные музыкальные награды России. Группа удостоилась «Знака качества» за лучший дебют, Премий «Золотого граммофона», «Русского радио», а также «Серебряной калоши» за самый скандальный клип. Они также получили премию Агентства «Интер Медиа» за самый продаваемый альбом и Премию «Овация» за лучший шлягер года.

Глобальная популярность

С момента своего основания группа выпустила семь альбомов, разошедшихся многомиллионными тиражами по всему миру, а восьмой альбом уже на подходе. География гастролей свидетельствует о головокружительном успехе группы: более 500 городов в 50 странах на четырех континентах, без учета повторных туров.

Энергия и профессионализм

Сегодня «Белый Орел» — это одна из самых востребованных групп российской эстрады, чьи выступления отличаются невероятной энергетикой и высоким уровнем исполнения. Настоящее удовольствие гарантировано каждому зрителю!