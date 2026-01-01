Спектакль Белый клык

Мюзикл «Белый клык» в театре «Зазеркалье»

В детском музыкальном театре «Зазеркалье» пройдет долгожданная премьера спектакля по мотивам произведения Джека Лондона. Режиссёр Ольга Фурман создала уникальную атмосферу «золотой лихорадки» на севере Америки, погружая зрителей в мир, полный дружбы, предательства и необычных взаимоотношений между волкособом и человеком. В этой истории главный герой, Белый клык, находит своих настоящих друзей.

Мюзикл состоит из двух действий и длится 2 часа 15 минут. Музыку к спектаклю написала талантливый композитор Анастасия Беспалова, а либретто - известный драматург Лев Яковлев. Благодаря усилиям авторов, перенесённая на сцену приключенческая повесть обрела новую жизнь и яркость театрального действия.

Команда постановщиков

Режиссёр-постановщик: Ольга Фурман

Дирижёр: заслуженный артист РФ Аркадий Штейнлухт

Музыкальный руководитель и хормейстер: Артур Ераносов

Художник-постановщик: народный художник республики Тыва Начын Шалык

Хореограф-постановщик: Ольга Красных

Художники по свету: Елена Максимова, Александр Кибиткин

Видео-арт: Филипп Костин

Балетмейстер-репетитор: Жанна Терсинских

Эмоциональная составляющая спектакля

Сюжет мюзикла наполнен драматическими коллизиями и неожиданными поворотами, что делает его увлекательным для юных зрителей, интересующихся приключенческой литературой и животными. Атмосфера спектакля, от магической до трепетной, создаётся выразительной сценографией и оригинальной мелодикой, которые становятся важными компонентами этой истории о возмужании, преданности и силе любви.