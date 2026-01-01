Оповещения от Киноафиши
Белый клык
Белый клык

Спектакль Белый клык

Постановка
Зазеркалье 12+
Продолжительность 135 минут
Возраст 12+

О спектакле

Мюзикл «Белый клык» в театре «Зазеркалье»

В детском музыкальном театре «Зазеркалье» пройдет долгожданная премьера спектакля по мотивам произведения Джека Лондона. Режиссёр Ольга Фурман создала уникальную атмосферу «золотой лихорадки» на севере Америки, погружая зрителей в мир, полный дружбы, предательства и необычных взаимоотношений между волкособом и человеком. В этой истории главный герой, Белый клык, находит своих настоящих друзей.

Мюзикл состоит из двух действий и длится 2 часа 15 минут. Музыку к спектаклю написала талантливый композитор Анастасия Беспалова, а либретто - известный драматург Лев Яковлев. Благодаря усилиям авторов, перенесённая на сцену приключенческая повесть обрела новую жизнь и яркость театрального действия.

Команда постановщиков

  • Режиссёр-постановщик: Ольга Фурман
  • Дирижёр: заслуженный артист РФ Аркадий Штейнлухт
  • Музыкальный руководитель и хормейстер: Артур Ераносов
  • Художник-постановщик: народный художник республики Тыва Начын Шалык
  • Хореограф-постановщик: Ольга Красных
  • Художники по свету: Елена Максимова, Александр Кибиткин
  • Видео-арт: Филипп Костин
  • Балетмейстер-репетитор: Жанна Терсинских

Эмоциональная составляющая спектакля

Сюжет мюзикла наполнен драматическими коллизиями и неожиданными поворотами, что делает его увлекательным для юных зрителей, интересующихся приключенческой литературой и животными. Атмосфера спектакля, от магической до трепетной, создаётся выразительной сценографией и оригинальной мелодикой, которые становятся важными компонентами этой истории о возмужании, преданности и силе любви.

Купить билет на спектакль Белый клык

Март
31 марта вторник
12:00
Зазеркалье Санкт-Петербург, Рубинштейна, 13
от 1000 ₽
16:00
Зазеркалье Санкт-Петербург, Рубинштейна, 13
от 1000 ₽

Фотографии

Белый клык Белый клык Белый клык

