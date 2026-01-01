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Белые ночи
Билеты от 1500₽
Киноафиша Белые ночи

Спектакль Белые ночи

Постановка
Школа драматического искусства 16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О спектакле

«Белые ночи» Фёдора Достоевского на сцене Школы драматического искусства

«Белые ночи» Фёдора Достоевского — произведение удивительной чистоты и света, едва ли не самое лиричное в его наследии. Здесь Петербург становится не просто городом, а живым участником истории. Его тихие набережные, зыбкий свет и вечерние тени словно обнимают героев, позволяя невозможному стать возможным.

История мечтателя

В центре повести — Мечтатель, молодой человек с тонкой душой, живущий в мире фантазий. Его жизнь течёт размеренно и незаметно, пока однажды ночью он не встречает Настеньку. Эта несмелая, искренняя и трогательная встреча, на первый взгляд случайная, превращается в череду доверительных прогулок, разговоров и признаний. То, что начинается как лёгкая дружба двух одиноких людей, постепенно превращается в нечто большее.

Тонкая игра чувств

Однако в сердце девушки живёт другая надежда, и Мечтателю предстоит понять: способен ли он ждать взаимности или обречён любить без ответа? Стоит ли мгновение счастья долгих лет ожидания? Почему порой самое сильное чувство рождается там, где нет уверенности в будущем? Эти вопросы проходят через всё произведение, и наш спектакль раскрывает их по-новому. Мы предлагаем современный взгляд, тонкую психологическую игру актёров и атмосферу, в которой мечты кажутся ближе, чем реальность.

Приглашение к зрительскому опыту

Мы приглашаем зрителя пройти вместе с героями три волшебные белые ночи — полные трепетных надежд и той тонкой грусти, которая остаётся в сердце надолго.

«Белые ночи» — спектакль театра «Школа драматического искусства» в Москве по повести Ф. М. Достоевского. Постановка Натальи Николаевой идёт в Тау-зале на Сретенке, в центре Москвы. Спектакль подойдет зрителям, которым интересны русская классика, психологический театр и камерные истории о любви и одиночестве.

Режиссер
Наталья Николаева
В ролях
Анна Чепенко
Алина Чернобровкина
Алина Чернобровкина
Кирилл Федоров
Анна Чепенко
Алина Чернобровкина

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Сентябрь
Октябрь
12 сентября суббота
18:00
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
от 1500 ₽
4 октября воскресенье
18:00
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
от 2000 ₽
6 октября вторник
19:00
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
от 2000 ₽

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