Премьера музыкального театра Stages: спектакль «Белые ночи»

Двое одиноких мечтателей встречаются в городе, где ночь не спешит наступить. Несколько ночей, разговоров и признаний пробуждают в них надежду. Сбудется ли то, чего они ждут?

«Белые ночи» — это спектакль о любви и одиночестве, вдохновлённый ранним романом Ф.М. Достоевского. Это история о тонкой человеческой близости, в которой каждый может узнать себя.

Музыка и исполнение

На сцене звучат классические композиции в живом исполнении. Зрители смогут насладиться великолепной музыкой, которая дополнит атмосферу спектакля.

Творческая команда

Режиссёр: Никита Патуев

Никита Патуев В ролях: Чингиз Капин, Карина Кудекова

Чингиз Капин, Карина Кудекова Художник: Бопеш Жандаев

Бопеш Жандаев Скрипка: Еркебулан Сапарбаев

Обратите внимание: билеты не подлежат возврату и обмену.