Двое одиноких мечтателей встречаются в городе, где ночь не спешит наступить. Несколько ночей, разговоров и признаний пробуждают в них надежду. Сбудется ли то, чего они ждут?
«Белые ночи» — это спектакль о любви и одиночестве, вдохновлённый ранним романом Ф.М. Достоевского. Это история о тонкой человеческой близости, в которой каждый может узнать себя.
На сцене звучат классические композиции в живом исполнении. Зрители смогут насладиться великолепной музыкой, которая дополнит атмосферу спектакля.
Обратите внимание: билеты не подлежат возврату и обмену.