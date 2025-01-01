Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Белые ночи
Киноафиша Белые ночи

Спектакль Белые ночи

Режиссер Никита Патуев
Продолжительность 1,5 часа

О спектакле

Премьера музыкального театра Stages: спектакль «Белые ночи»

Двое одиноких мечтателей встречаются в городе, где ночь не спешит наступить. Несколько ночей, разговоров и признаний пробуждают в них надежду. Сбудется ли то, чего они ждут?

«Белые ночи» — это спектакль о любви и одиночестве, вдохновлённый ранним романом Ф.М. Достоевского. Это история о тонкой человеческой близости, в которой каждый может узнать себя.

Музыка и исполнение

На сцене звучат классические композиции в живом исполнении. Зрители смогут насладиться великолепной музыкой, которая дополнит атмосферу спектакля.

Творческая команда

  • Режиссёр: Никита Патуев
  • В ролях: Чингиз Капин, Карина Кудекова
  • Художник: Бопеш Жандаев
  • Скрипка: Еркебулан Сапарбаев

Обратите внимание: билеты не подлежат возврату и обмену.

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше