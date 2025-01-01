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Белые ночи
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Спектакль Белые ночи

Режиссер Вероника Бевза

О концерте/спектакле

Театрализованная читка по мотивам Достоевского

Приглашаем вас на театрализованную читку Вероники Бевза, основанную на повести Ф. М. Достоевского. Это лирическая история, полная мечтаний и надежд, рассказывает о любви и одиночестве, разворачивающейся в волшебные белые ночи Петербурга.

Сюжет и атмосфера

Сюжет читки погружает зрителей в мир, где несколько белых ночей могут изменить судьбу человека. Вопрос о том, могут ли они сделать человека по-настоящему счастливым, становится центральной темой произведения. Эта история — не только о любви, но и о поисках себя в большом, порой безжалостном мире.

Команда спектакля

Режиссёр: Вероника Бевза

Куратор: Дмитрий Палешев

В читке участвуют талантливые актёры:

  • Наталия Борисова
  • Валерия Жмуренко
  • Альберт Зыбин
  • Семён Лунёв

Не упустите возможность

Не упустите возможность насладиться этой уникальной постановкой, которая обещает стать настоящим событием в мире театра! Ждем вас на встрече с поэзией и глубиной Достоевского.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Зал #3. Театральная площадка Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3а, Ленполиграфмаш, Дизайн-парк, 2 этаж
19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Зал #3. Театральная площадка Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3а, Ленполиграфмаш, Дизайн-парк, 2 этаж
20:00 от 700 ₽

Фотографии

Белые ночи Белые ночи Белые ночи Белые ночи Белые ночи

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