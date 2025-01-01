Спектакль Белые ночи

Театрализованная читка по мотивам Достоевского

Приглашаем вас на театрализованную читку Вероники Бевза, основанную на повести Ф. М. Достоевского. Это лирическая история, полная мечтаний и надежд, рассказывает о любви и одиночестве, разворачивающейся в волшебные белые ночи Петербурга.

Сюжет и атмосфера

Сюжет читки погружает зрителей в мир, где несколько белых ночей могут изменить судьбу человека. Вопрос о том, могут ли они сделать человека по-настоящему счастливым, становится центральной темой произведения. Эта история — не только о любви, но и о поисках себя в большом, порой безжалостном мире.

Команда спектакля

Режиссёр: Вероника Бевза

Куратор: Дмитрий Палешев

В читке участвуют талантливые актёры:

Наталия Борисова

Валерия Жмуренко

Альберт Зыбин

Семён Лунёв

Не упустите возможность

Не упустите возможность насладиться этой уникальной постановкой, которая обещает стать настоящим событием в мире театра! Ждем вас на встрече с поэзией и глубиной Достоевского.