Спектакль о Петербурге в Театре им. Комиссаржевской

Петербург живёт крайностями. Его улицы либо погружены в кромешную темноту, либо залиты бесконечным светом. Дожди сбивают с ног, наводнения сносят дома и мосты, но после каждой бури вода вновь становится смиренной гладью. Так и душа ищет успокоения среди тревог, одиночества и внезапных вспышек счастья.

История о поиске равновесия

Спектакль «Белые ночи» — это история о поиске равновесия. О попытке схватиться за другого, если не нашёл опоры в себе. О любви как спасательном круге, который может удержать на плаву, но и унести в открытое море. На сцене развернётся город в резких контрастах. Чёрно-белая графика растворяется в акварели, а застывшая вода оживает в ритме дыхания.

Баланс света и тени

Герои спектакля балансируют на грани света и тени, надежды и отчаяния, того, что кажется вечным, и того, что длится лишь одно мгновение. Свет белых ночей: путеводный или ослепляющий, прозрачный или скрывающий правду?

Важно знать

Обратите внимание: в некоторых сценах спектакля содержится демонстрация курения. Курение вредит вашему здоровью. Также в спектакле используется сценический дым.