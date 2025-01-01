Спектакль Белые ночи

Спектакль по самой нежной повести Ф.М. Достоевского на сцене Кабаре ШУМ

Спектакль, основанный на самой нежной повести Ф. М. Достоевского «Белые ночи», перенесет зрителей в атмосферу романтики и неожиданного приключения. Это время суток в Петербурге — не просто географическое явление, а настоящая пора чудес, когда каждое мгновение может обернуться незабываемым событием.

О спектакле

«Белые ночи» — это история о мечтателе, который ищет смысл жизни и любви. Время, когда город окутан мягким светом, становится фоном для его встреч и разочарований. Каждый, кто хоть раз побывал в это время в Петербурге, понимает, что такие минуты запоминаются на всю жизнь. Они несут с собой как счастье, так и горечь, но всегда остаются в памяти как блаженные мгновения.

Команда спектакля

Идея спектакля принадлежит Владимиру Карпову, который также исполняет главную роль мечтателя. Настеньку сыграет Анна Щетинина, а таинственная «Белая ночь» будет воплощена на сцене артисткой Марго.

Интересные факты

Достоевский сам жил в Петербурге и часто описывал его в своих произведениях.

«Белые ночи» — это не только название повести, но и явление, характерное для северной столицы России, когда солнце почти не заходит за горизонт.

Спектакль обещает удивить зрителей своими сценическими решениями и музыкальным сопровождением, создающим атмосферу волшебства.

Не упустите возможность погрузиться в мир Достоевского и испытать все оттенки эмоций вместе с героями спектакля «Белые ночи»!